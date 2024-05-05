亞洲藝術新地標 富邦美術館開幕 開啟與全球的藝文對話

人們可在富邦美術館戶外享受夜晚、散步、與孩子和家人同聚，讓美術館成為日常生活的一部分。(攝影／Lucas K. Doolan)

台北市精華區聳立全新藝術都心，富邦美術館 4日開幕，將成為亞洲藝術新地標，場館為普立茲克建築獎得主倫佐‧皮亞諾在台首件作品，首展是國際級的「真實本質：羅丹與印象派時代」。館長翁美慧表示，富邦美術館將秉持對藝術的真心與分享，致力打造一座國際平台，開啟台灣與全球的藝文對話。

富邦美術館歷時近10年籌備，座落於台北市信義區A25園區，由義大利 國寶建築師倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）及其工作室Renzo PianoBuilding Workshop（RPBW），聯手姚仁喜｜大元建築工場共同設計監造，這是RPBW在台首件設計作品，其擅以自然採光為藝術體驗創造氛圍，以「城市森林」（Urban Forest）為主軸為空間注入自然元素，並將此設計風格完整融入富邦美術館建築中，讓美術館本身就成為藝術品。

富邦金控董事長蔡明興表示，儘管文化事業表面看來不具明顯經濟利益，但它在精神層面上扮演著豐富人們心靈的重要角色，「這是上帝借富邦的手，送給台灣的禮物。」

館長翁美慧則感性分享，藝術是生命中最重要的事情之一，支持她度過困境，20餘年來她以無牆美術館「粉樂町」將藝術推廣到城市中，如今從無牆蛻變成有牆的美術館，是更大的承諾與責任，「富邦美術館致力成為台灣與國際的藝術樞紐，與國際級美術館合作引進高規格展覽，豐富台灣人民的藝術視野，同時努力將台灣具潛力的新生代藝術家推上國際。」

皮亞諾有「建築詩人」美譽，代表作包括巴黎龐畢度藝術中心（Centre Pompidou）、瑞士黎恩貝耶勒基金會（Fondation Beyeler）、紐約時報 大廈（The New York Times Building）、紐約惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）等。

大師對光的手法成為貫穿富邦美術館建築的主題，全館占地3000坪，樓高五層，有兩大挑高展間，藝術品與空間激盪出飽含張力的對話，三樓採天窗設計，陽光折射至室內，藝術品在調節過的自然光下完美展現，帶領觀者進入創造共感的現場。

大師標誌性的紅色保留在電梯中，是白色建築裡的一抹跳脫，外觀也是輕盈優雅的白色，紅色吊臂成為亮點，前方有西班牙藝術家喬姆．普蘭薩（Jaume Plensa）的巨型裝置藝術〈光與愛〉（Light and Love），這是翁美慧特地飛西班牙邀請大師，她也當場寫下「光、愛」兩字請大師創作。