台鐵喊漲 北高自強號票價直追高鐵

台鐵已長達廿九年未調整票價，公司化之後，票價是否調漲備受關注。（記者曾吉松／攝影）

台鐵 已29年未調漲票價，今年起公司化，票價是否調漲備受關注。交通部明將赴立法院「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」專案報告，台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，今年預計提出合理報酬率3%、4%、5%等三方案。若以5%方案為例，北高自強號票價將從843元(台幣，下同，約26美元)，漲至1219元。

對此，交通部長王國材表示，台鐵票價將下半年再討論。台鐵公司則表示，今年預計等去年決算核准後就會再提出，希望下半年可以調整。

台鐵現行區間車費率為每人每公里1.46元、莒光號費率為每人每公里1.75元、自強號費率為每人每公里2.27元。台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，今年將提出合理報酬率3%、4%、5%等三方案，調整後漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%。

以區間車為例，基本費率將依序可提升為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元；莒光號可提升為每人每公里2.37元、2.46元、2.53元；自強號可提升為每人每公里3.08元、3.19元、3.28元。

換算下來，板橋到台北區間車現行票價15元，可調漲到20至21元；台北到台中莒光號票價289元，可調漲到391至417元；台北到高雄自強號票價843元，可調漲到1144至1219元。

其中，台北到新左營自強號，若一口起漲足百分之44.52%，票價將從824元，漲到1190元，儘管相較於高鐵1490元，仍有300元差距，但台鐵最快約要4小時16分才能抵達，高鐵約兩小時，相較之下台鐵是否漲足票價仍待觀察。

台鐵公司表示，台鐵票價29年沒調整，導致連年虧損，前年曾提送過方案，但交通部沒有奉核，今年預計等去年決算核准後就會再提出，會根據立法院核准的鐵路運價率公式，在三方案中擇一方案。

交通部表示，台鐵公司今年將按照立法院決議票價調整公式，以去年決算成本資料，考量公司內部營運條件，外部社會經濟情勢、市場供需，研議票價合理化方案，後續還要經過董事會、交通部費率審議會審查，報行政院核定。