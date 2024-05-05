我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

不離棄癱夫 妻獨力養2子長大

記者陳敬丰／宜蘭5日電
林靜慧（左二）婚後丈夫車禍癱瘓，10多年間既要照顧丈夫，還要扶養兒子長大成人，昨獲宜蘭模範母親。（記者陳敬丰／攝影）
林靜慧（左二）婚後丈夫車禍癱瘓，10多年間既要照顧丈夫，還要扶養兒子長大成人，昨獲宜蘭模範母親。（記者陳敬丰／攝影）

宜蘭羅東鎮民林靜慧的丈夫14年前車禍後全身癱瘓，她工作之餘要照顧丈夫，還要獨力扶養2個兒子，有人曾勸她放手，但她始終放不下，含辛茹苦10多年，如今丈夫離世、兒子長大，林靜慧說，多年來她忙於家計，兒子們也懂得打工賺取生活費、勤儉進學，「很欣慰他們沒有走偏」。

今年5月12日是母親節，縣府昨在縣民大廳表揚縣內各鄉鎮市公所、民間團體推薦的14名模範母親，最年長93歲，最年輕的就是48歲林靜慧，縣長林姿妙致贈「母儀典範」匾額，並邀視障按摩師到現場提供免費按摩，向母親們致上崇高敬意。

林靜慧父親從事木工，母親是家庭主婦，她是大姊，從小幫忙家務事，夢想成為白衣天使，就讀聖母護校，畢業後如願以償到羅東聖母醫院服務；她自幼喜歡鋼琴，長大後仍會練習，經鋼琴老師介紹認識做鐵工的丈夫，交往3年，2002年結婚。

2010年某日，平穩生活一夕間被打破，丈夫騎車自撞，頸椎斷裂、全身癱瘓，最初還有意識，癒後狀況不佳，意識愈來愈模糊，終日臥床；剛開始公婆還有積蓄，加上保費，勉力支撐，後來公婆生病，壓力愈來愈大。

林靜慧日夜在醫院輪班，下班後回到家中照顧兒子，更要隨時注意丈夫，曾有人勸她放手，回想起那段日子，確實煎熬。

今年3月，林靜慧的丈夫臥床14年後，因心血管疾病去世；2個孩子分別22歲和19歲，大兒子念護理即將畢業，小兒子準備當兵，如今獲模範母親，她深信「未來的一切，一定可以更好」。

母親節 保費 心血管疾病

上一則

暴力目睹兒少 疫後一路升 受創孩子恐被漏接

下一則

台鐵喊漲 北高自強號票價直追高鐵

延伸閱讀

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台
「15分鐘陪伴」杭州外送小哥陪癱瘓女吃飯 直到她離世才停止

「15分鐘陪伴」杭州外送小哥陪癱瘓女吃飯 直到她離世才停止
哥大陷半癱瘓 華生：學校醫療等服務中斷

哥大陷半癱瘓 華生：學校醫療等服務中斷
暴雨癱瘓杜拜機場「再停290航班」 阿聯酋航空延長暫停辦理登機

暴雨癱瘓杜拜機場「再停290航班」 阿聯酋航空延長暫停辦理登機

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生