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暴力目睹兒少 疫後一路升 受創孩子恐被漏接

記者林琮恩／台北5日電
童年目睹暴力影響大 製表／元氣中心
童年目睹暴力影響大 製表／元氣中心

疫情期間全球家暴人數劇增，據衛福部統計，即使疫情過後，家暴通報仍有增無減，目睹暴力的「目睹兒」亦同步上升，只是人數不斷增加，台灣輔導目睹兒的開案件數，卻維持在每年1500多人次上下，遭詬病服務比率太低，且協助輔導目睹兒的大宗單位「學校」，毫無後續的追蹤機制，遭暴力創傷的兒少，恐因此被漏接。

據衛福部統計，成人家暴通報案件2019年為2萬6258件，至2023年為3萬5793件，增加超過9500多件，兒少保護社工開案服務的人次，平均為1500多人次，最高的服務量是在2021年有1674人次，多數案件由成人保護社工自行輔導，每年平均為8300多人次，其餘約有1萬5000多人次是轉介教育資源。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，兒少保護社工開案服務的對象，多是受到暴力波及的目睹兒少，沒有遭暴力直接影響的目睹兒少，由民間團體社工輔導，但因這類社工人力與公部門社工相比，數量較少，服務量能相對有限。

立法委員林月琴表示，目前衛福部把7歲以上目睹兒少交由教育單位處理，但實際上如何介入關懷，缺乏追蹤管理機制，例如應由導師關心學生，還是由輔導室輔導，應要有明確規範且需監管，「否則單位之間彼此都覺得對方有做，但實際上誰也沒做。」

杜瑛秋說，面對目睹兒輔導，多數是由成人保護社工自行處理，但成人保護社工既要處理父母家暴，還得兼顧目睹兒少輔導，實際執行社工會有些辛苦，服務的深度也將受限。她也提及，如果目睹兒的輔導不是由兒少保護社工協助，大多是交由學校輔導單位，還會出現寒暑假的服務空窗期。

衛福部官員表示，近年目睹兒少人數上升，主因是親密關係暴力人數增加，目睹兒少依社工評估，可轉介至教育單位輔導，主因是孩子待在學校時間長，在各網絡單位專業能力相當的情況下，在服務提供上應該以「近便性」為主要考量；至於寒暑假的服務空窗期，地方社福單位如社福中心、家防中心等，均有提供相關團體輔導課程，藉由讀書會、電影會等方式，協助目睹兒少處理社會心理適應問題。

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