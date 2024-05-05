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北醫發表調查 新冠疫情超額死亡 台灣遠低於國際

記者賴昀岫／台北5日電
衛福部前部長陳時中說，健保總額應「瘦身」，將容易浪費的項目留在總額中管制，國家鼓勵發展的新藥新科技則另以預算支應。(記者賴昀岫／攝影)
衛福部前部長陳時中說，健保總額應「瘦身」，將容易浪費的項目留在總額中管制，國家鼓勵發展的新藥新科技則另以預算支應。(記者賴昀岫／攝影)

去年5月1日起，中央流行疫情指揮中心解編，至今已屆滿1年，台北醫學大學研究團隊昨發表調查，檢視台灣疫情期間超額死亡情形，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家；衛福部前部長陳時中昨指出，未來新興病毒導致疫情大流行，間隔會愈來愈短。台灣走過疫情，再面臨健保點值的課題，他建議，健保總額應先瘦身，目標是以降低破壞健康照顧體系為原則。

經歷4年新冠肺炎疫情，台北醫學大學研究團隊昨發表調查，指出台灣在2020至2023年平均年超額死亡率約3.3%，約是OECD國家的二分之一，顯著低於美、英、德等國，且疫情期間，中風、心臟病、癌症等疾病的超額死亡人數，未有顯著增加。

台北醫學大學公共衛生學院副院長白其卉表示，疫情期間的門診服務量下降，高血壓、糖尿病等慢性病患者的連續處方箋量，沒有出現劇烈變化，僅哮喘患者的連續處方箋量在2021年5月，也就是疫情爆發期間明顯遽降，之後才逐步回升，疫情期間，診所及社區藥局承擔更多的慢性病照護及連續性藥箋服務，而哮喘連續性藥箋轉至區域醫院及醫學中心居多。

疫後民眾就醫率上升，造成健保點值偏低，醫界大喊營運吃不消，立法院社福及衛環委員會日前審查「健保法第62條文修正草案」，研議保障健保點值不可低於0.95或1元，衛福部長薛瑞元表示，若照此算法，預估今年底就要漲保費。

陳時中表示，健保總額推行初期，國內生產毛額（GDP）約1萬多元，如今GDP已達到3萬多元，政府現在目標應是避免讓醫院承擔過大的費用壓力，降低健康照護體系被破壞的機率。他建議，健保總額先「瘦身」，將避免醫療浪費的項目，放在總額中達到「限制」效果，對鼓勵發展的項目或國家政策，另外編列預算，引導產業發展新藥、新技術。

疫情 健保 陳時中

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