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台北捷運隱藏版服務 借旅客車資「有去無回」？

記者楊正海／台北即時報導
台北捷運提供一項貼心服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資。(記者楊正海／攝影)
台北捷運提供一項貼心服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資。(記者楊正海／攝影)

台北捷運有提供一項貼心的服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資，原則是單趟站點車資，以最貴票價一次為65元。雖然金額並不大，但市議員詹為元發現「有借無還」，近10年來累計5.8萬元有去無回，北捷未依大眾捷運法向旅客追討。北捷表示，其實還錢比例接近9成。

北捷表示，這項服務起於87年，對於無車資欲搭乘捷運時提供的服務措施，請旅客出示證件並查驗是否欠款，若無欠款未還紀錄，請旅客在「旅客欠費處理單」 簽名後，發售單程票供旅客搭乘，10日內應於含環狀線的任一捷運站補繳。若旅客未滿18歲且未攜帶證件，彈性做法為請旅客提供個資，電話向家人查證確認無誤後請旅客在「旅客欠費處理單」簽名。

詹為元表示，北捷的服務初衷很好，可以幫助真正有需求的旅客，借費原則為單趟站點租借，因此最貴票價落在65元，金額並不大，但檢視近10年旅客借車資搭捷運的案件數為1萬8782人，借出去的金額為52萬1077元，可以看出這項服務確實幫助了部分旅客。

他也說，檢視借款後實際有還款的金額為46萬3019元，可以發現「有借無還」的狀況，差額5萬8058元，據他了解，北捷並未依照大眾捷運法第49向旅客追討回來並要求支付違約金。

北捷表示，為體貼旅客之搭車需求，旅客因一時不方便或忘記帶現金時，由北捷提供小額欠車資借款，並不屬於大眾捷運法第49條範疇，亦不會對借款旅客計罰違約金。目前旅客還款比例接近9成，未還款項持續催收中。北捷強調，借車資旅客大多是單程一趟搭乘，也會查驗是否欠款。

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