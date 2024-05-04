中斷15年 阿里山小火車7月全線復駛

中斷15年的阿里山林鐵小火車全線通車前首次試車結果正常。（圖／阿里山林鐵文資處提供）

聞名國際的嘉縣阿里山 林鐵小火車，先後遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創，中斷15年，經阿里山林鐵文資處修復，日前阿里山車站終於迎來山下小火車，啟動全線通車前試車，列車從北門站行經新建42號隧道抵達阿里山站，測試正常，行駛時間4小時，預計7月1日全線通車。

林鐵文資處說，小火車4月29日起進行路線試運轉測試，阿里山號柴油機關車聯結四個車廂，上午8時30分從北門車站出發前往阿里山車站，停靠沿線各站，行駛約四小時，測試結果正常。參與試運轉人員，包括司機員、列車長、車輛檢修及路線養護等約10人。預定5月底前完成12天試運轉作業，報交通部檢查，以7月1日全線通車為目標。

林鐵文資處將試車消息貼臉書 ，八八風災後中斷營運15年的阿里山站終於迎接來自山下火車，通車最後一哩路「42號隧道」，去年12月完工，趕工軌道鋪設，3月底完成，路線檢查後，4月29日由車次編號231次的阿里山號列車，自北門站開出，並順利抵達阿里山站。

「搭火車去阿里山」，曾是充滿回憶卻難以達成理想，成功試車，代表許多人期盼不再是遙不可及。林鐵人將把握時間預計6月前完成測試，以7月1日全線通車為目標，載著盼望已久林鐵迷們，從嘉義前往阿里山。

網友祝福加油，有鐵道迷說，「電氣化，油電混合動力車，氫氣燃料車，全新設計車廂、車站更新，排除公務機關官僚氣息，或許可為百年林鐵帶來不同感受，帶動林鐵沿線經濟，大阿里山觀光 旅遊農業發展脫胎換骨。」