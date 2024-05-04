我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

中斷15年 阿里山小火車7月全線復駛

記者魯永明／嘉義4日電
中斷15年的阿里山林鐵小火車全線通車前首次試車結果正常。（圖／阿里山林鐵文資處提供）
中斷15年的阿里山林鐵小火車全線通車前首次試車結果正常。（圖／阿里山林鐵文資處提供）

聞名國際的嘉縣阿里山林鐵小火車，先後遭2009年莫拉克、2015年杜鵑颱風重創，中斷15年，經阿里山林鐵文資處修復，日前阿里山車站終於迎來山下小火車，啟動全線通車前試車，列車從北門站行經新建42號隧道抵達阿里山站，測試正常，行駛時間4小時，預計7月1日全線通車。

林鐵文資處說，小火車4月29日起進行路線試運轉測試，阿里山號柴油機關車聯結四個車廂，上午8時30分從北門車站出發前往阿里山車站，停靠沿線各站，行駛約四小時，測試結果正常。參與試運轉人員，包括司機員、列車長、車輛檢修及路線養護等約10人。預定5月底前完成12天試運轉作業，報交通部檢查，以7月1日全線通車為目標。

林鐵文資處將試車消息貼臉書，八八風災後中斷營運15年的阿里山站終於迎接來自山下火車，通車最後一哩路「42號隧道」，去年12月完工，趕工軌道鋪設，3月底完成，路線檢查後，4月29日由車次編號231次的阿里山號列車，自北門站開出，並順利抵達阿里山站。

「搭火車去阿里山」，曾是充滿回憶卻難以達成理想，成功試車，代表許多人期盼不再是遙不可及。林鐵人將把握時間預計6月前完成測試，以7月1日全線通車為目標，載著盼望已久林鐵迷們，從嘉義前往阿里山。

網友祝福加油，有鐵道迷說，「電氣化，油電混合動力車，氫氣燃料車，全新設計車廂、車站更新，排除公務機關官僚氣息，或許可為百年林鐵帶來不同感受，帶動林鐵沿線經濟，大阿里山觀光旅遊農業發展脫胎換骨。」

阿里山 觀光 臉書

上一則

鋒面解渴 日月潭蓄水率升至96％ 遊湖碼頭迎客

下一則

北士科案柯文哲關鍵拍板公文曝 議員酸：怎還自己清白？

延伸閱讀

邁向永續交通城市 馬德里祭出電動車優惠補助

邁向永續交通城市 馬德里祭出電動車優惠補助
加州製電動車 可切換燃氣發電

加州製電動車 可切換燃氣發電
洛杉磯環球影城小火車事故 15人受傷、1人重傷搶救

洛杉磯環球影城小火車事故 15人受傷、1人重傷搶救
台科大全球校友會訪灣區

台科大全球校友會訪灣區

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑