我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

台新金董事會 通過王美花獨董提名

記者戴玉翔／台北3日電
經濟部長王美花。（本報資料照片）
經濟部長王美花。（本報資料照片）

台新金控今年將進行董監事改選，昨天董事會通過董事候選名單，預計將於今天公布，據了解，在獨立董事方面，即將卸任的經濟部長王美花已確認提名，但這項人事仍須等6月14日股東會通過。

台新金將於6月14日召開股東會，並進行三年一次的董事改選，自第七屆董事會起，席次就由原本九席降為七席，獨立董事三席，今年維持改選七席董事，根據時程，本屆董事將於7月23日就任。

據了解，台新金昨日召開董事會，會中通過董事候選名單，現任獨董管國霖與張敏玉都將續任，而由於金管會要求上市櫃獨董任期不能超過三屆（九年），因此林義夫獨董的位置需要調整，改由王美花接替。

台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董行之有年，2007年王志剛擔任台新金與台新銀獨董，2015年又邀請林義夫擔任獨董，王美花是第三位進入台新金董事會的卸任經濟部長。

王美花是台大法律系出身，畢業後考取公職，於1991年進入經濟部，長期深耕智慧財產權及智財法律領域，也曾任行政院經貿談判辦公室副總談判代表、對外貿易發展協會副董事長，並於2020年升任經濟部長，而在五二○卸任後，將轉戰民營金控，開展不一樣的人生事業版圖。

台新銀有和國防部締約為「第一家服務國軍薪轉民營銀行」，王美花任獨董是否涉嫌利益迴避？台新金指出，倘若王美花之後任台新金及台新銀獨立董事，而國防部與台新銀行有何交易或商業往來機會時，一定會遵守「公職人員利益衝突迴避法」及其他相關法令規定，台新銀行亦會落實銀行法、金控法等要求。

國防部 股東會

上一則

北市資訊局長：台智光像大巨蛋案

下一則

冷眼集／執政弊案連爆 柯文哲也成紅屁股猴子

延伸閱讀

傳任台新金獨董 王美花挨批未利益迴避

傳任台新金獨董 王美花挨批未利益迴避
新聞眼╱門神瓜田李下 王美花讓人想起扁嫂

新聞眼╱門神瓜田李下 王美花讓人想起扁嫂
黑白集╱「預購」卸任部長 「旋轉門條款」形同虛設

黑白集╱「預購」卸任部長 「旋轉門條款」形同虛設
卸任經長產業招手 傳王美花將任台新金獨董

卸任經長產業招手 傳王美花將任台新金獨董

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難