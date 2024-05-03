中火增燃氣機組、天然氣儲槽 台電承諾拆燃煤機組

台電表示，規畫「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，設置四部總裝置容量550萬瓩以下之高效率新燃氣複循環機組，空汙排放將可再進一步減量。圖為台中火力發電廠。(本報資料照片)

台電規畫在台中電廠新設4部燃氣機組及4座地上型天然氣 儲槽，國民黨 團訴求，中火要換燃氣，燃煤一定要廢除才行。台電對此表示，增氣的目的在減煤，承諾台中電廠第一部燃氣機組商轉後的隔年底，啟動拆除2部燃煤機組及一根煙囪。

台電推動「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，日前在台中舉辦環境影響說明書公開會議，但地方擔憂新增燃氣機組後，燃煤機組不拆，要求台電先承諾拆掉燃煤機組，台中市長盧秀燕認為，電力不足「不能只押台中」，要增氣就要減煤。另一方面，居民也對於台中港區內要再設置4組燃氣機與4座儲氣槽感到憂心，在說明會現場舉牌抗議。

台電解釋，為確保台中市民與全台用電，推動燃氣機組計畫，增加燃氣可以讓供電穩定，並繼續減少燃煤，呼籲在地支持台中用電。

台電規畫的「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，將設置4部總裝置容量550萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組，搭配最新汙染防治設備，空汙排放將可再進一步減量，燃氣機組逐步商轉後，既有的燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成2035年台中電廠以氣換煤的目標。

中火目前有10部燃煤機組，燃氣機組發電功率較燃煤機組大，碳排也少一半，不過，目前地方與台電的對話仍存在歧異，地方希望先拆燃煤機組，以防燃氣機組增加了，但燃煤機組沒拆，繼續可使用。