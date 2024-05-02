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貧富差距拉大 主計長：財富再分配會偏向共產 要慎重

記者陳儷方、賴昭穎／台北2日電
台灣貧富差距，從30年前的16.8倍擴大至66.9倍。（記者蘇健忠／攝影）
台灣貧富差距，從30年前的16.8倍擴大至66.9倍。（記者蘇健忠／攝影）

主計總處近日發布家庭財富分配統計，台灣貧富差距從30年前的16.8倍擴大至66.9倍，主計長朱澤民昨天表示，國外不會把財富最高的20%與最低20%家庭做比較，因為有些國家最低那一層是負財富，「只有台灣喜歡比較」。朱澤民也說，財富再分配時要慎重，因為再分配會偏向共產主義。

主計總處在時隔30年後再度公布家庭財富統計，其中最富有20%家庭資產淨值每戶5133萬元（台幣，下同，約158萬美元），最窮20%家庭資產淨值只有77萬元。

立法院財政委員會昨天邀請主計總處等部會，針對如何改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象專題報告。國民黨立委林德福質詢，家庭財富貧富差距擴大至66.9倍，是否為資本主義國家的必要之惡？以及政府是否應該增加社會福利預算並著手稅制改革來緩和貧富差距，採取貧富重分配政策。

朱澤民表示，資本主義發展必要之惡是原因之一，但一般在做比較時，沒有把最高20%與最低20%做比較，只有台灣喜歡比較，有些國家最低的那層資產淨值為負，再跟最富那一層比做較是沒有意義的。以德國、美國為例，他說，德國財富最低那層的家庭資產淨值為負，美國最低財富家庭資產淨值雖是以一美元呈現，但算起來貧富差距有100多萬倍。

朱澤民說，貧富差距擴大，受雇人員報酬占GDP比重偏低是世界各國的趨勢，政府持續透過政策努力，此外，社會福利措施也很重要。但他也強調，「貧富再分配要慎重，因為那是很偏向共產主義」。

國民黨立委賴士葆指出，最富20%家庭的淨資產有5133萬元，最窮20%家庭的淨資產只有77萬元。朱澤民回應，家庭財富最低20%的金融負債高達405萬元，有一部分人做太多財務槓桿操作，資產增加又有限，以致於落入最窮20%。

至於政府是否研議縮短家庭財富分配統計的公布周期？朱澤民表示，30年公布一次太久，四年公布一次是恰當的。

台灣出現貧富差距66.9倍的驚悚數據，執掌國家財政支出分配的主計長不想想如何以具體作為縮小貧富差距，盡說些要謹慎理財的風涼話，不正視家庭財富統計暴露出來的財富集中、貧窮世襲等問題，就算調查公布的頻率縮短為四年一次，又有何用？

國民黨 德國 福利

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