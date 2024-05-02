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藍：廢一例一休全面周休二日 綠：恐有更大反彈

記者屈彥辰、黃婉婷、林銘翰／台北2日電
國民黨立委王育敏（左起）、黃健豪、林沛祥等人，舉行「修法廢止一例一休 全面推動週休二日」記者會。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨立委王育敏（左起）、黃健豪、林沛祥等人，舉行「修法廢止一例一休 全面推動週休二日」記者會。（記者蘇健忠／攝影）

昨天勞動節，國民黨立委黃健豪等人擬推動修正勞動基準法（勞基法），廢除一例一休，落實全面周休二日；立委王育敏更指台灣工時世界排名第六，工時過長是恥辱。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤持不同立場，認為改周休二日恐引起更大反彈。

據了解，黃健豪等人提案廢除一例一休，在法條中明定勞工每七日應有二日休息，且為例假；倘勞工加班，由雇主加給延長工時的工資，勞工願選擇補假休息，補休時數應於延長工作時間後14日內，依延長工資加給標準，同額換算後補休。王育敏說，身為立法院衛環委員會召委，她支持這樣的修法方向。

民眾黨主席柯文哲昨於線上節目表示，台灣去年的總工時為2008小時，在評比的39個國家當中排名第六高，台灣應該提升的是效率，而不是工時，他主張勞動節全台放假一天，而不是「一家兩制」混亂現象，希望今年就能夠順利修法。

民眾黨立委陳昭姿說，為打造友善生育環境，民眾黨立法院黨團提案修法，例如親職假以小時為單位，子女滿八歲前皆可申請、合併育嬰假計算，最多可請假兩年；勞工參加教保機構、親職活動或校園活動，一年可有一天親職教育假；還有家庭照顧假從事假中獨立出來，從七天增為14天等。

吳思瑤認為，勞基法修正須兼顧勞資權益，確保勞方受惠的同時，也要考慮資方是否能穩定運作，建議藍營可去翻翻當時勞資討論一例一休時的態度，若要全面改成周休二日，有沒有夠強大的社會共識？以免見樹不見林，還可能造成更大反彈。

勞工 周休 勞動節

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