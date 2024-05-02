我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

勞團五一遊行提5大訴求 怒吼「不要做功德」

記者葉冠妤、周佑政／台北2日電
全國產業總工會及數十個工會及 NGO團體發起的 「五一勞工大遊行」，對即將就職的賴政府喊話，要求修好勞動法令，勞工要加薪，不要做功德。（記者黃義書／攝影）
全國產業總工會及數十個工會及 NGO團體發起的 「五一勞工大遊行」，對即將就職的賴政府喊話，要求修好勞動法令，勞工要加薪，不要做功德。（記者黃義書／攝影）

近4000名勞工在五一勞動節走上街頭，對將就職的賴政府喊話，提出薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心、醫護血汗要解決五大訴求，以及16項具體修法建議；勞工高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，要求朝野都要兌現選前政治承諾，推動改善勞動權益的修法。

由於準總統賴清德擔任行政院長時，曾推動勞基法修法，包括鬆綁七休一、緊縮加班費計算方式，被視為勞基法「修惡」，競選期間也曾表態將再修勞基法，準勞動部長何佩珊，更是當年勞基法修法的政院推手。遊行現場勞團扮賴清德、何佩珊、民進黨團總召柯建銘，大跳「修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」，要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。

五一行動聯盟指出，低薪工時長、國定假日減少、退休保障不足、醫護移工血汗、企併勞工沒保障、加班費率40年不變等，勞工權益保障不足、勞動環境日益惡化，勞動法令未能保障勞工權益，甚至還倒退修惡，今年具體提出16項修法主張，包括建立薪資透明、提高加班費率與勞退新制提繳率，勞保年金確保並建立基礎年金制度、降低工會組織門檻等。

總領隊、全國產業總工會理事長江健興指出，物價飛漲，惟薪水沒有漲，不希望台灣永遠是低薪國家、過勞之島。他提到，藍綠白3黨總統候選人去年都曾提及月薪3萬元（新台幣，下同，約950美元）過低，蔡總統也曾說基本工資3萬是她的夢想，繼任者應達標，甚至進一步提高薪資。而他認為，青年低薪連帶造成少子化，政府應正視問題，勞工退休金新制雇主提撥6%太低，也應一併提高。

他也向準總統賴清德喊話，不可再一意孤行，要多與勞工溝通、對話，政策擬定必須先與工會協商，包括勞保年改一定要先找工會談，如果未協商，就跟政府拚到底。

民眾黨立委黃國昌在遊行現場發言時說，檢視蔡總統所提的六大勞動政見，絕大多數都跳票，對於勞團提出的薪資、勞退、醫護權益等訴求，民眾黨接下來一定會跟勞工站在一起，也會兌現去年的選舉承諾。

勞工 退休金 賴清德

上一則

經部不甩電價調整凍漲決議 藍嗆修電業法

下一則

NCC組織法修正藍白聯手送協商 陳耀祥被批傲慢移送監院

延伸閱讀

賴皮寮解套就地合法？全台礦區住民要求比照

賴皮寮解套就地合法？全台礦區住民要求比照
新聞評論／從鐵力士變勞力士 賴清德樸素人設翻車

新聞評論／從鐵力士變勞力士 賴清德樸素人設翻車
諷賴清德內閣人事分贓 王鴻薇：敗選者聯盟

諷賴清德內閣人事分贓 王鴻薇：敗選者聯盟
新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

恐怖…台灣雪霸國家公園 湧現成千上萬馬陸大軍

2024-04-28 16:08
民進黨前主席施明德。(圖／本報系資料照)

施明德今晨火化 女兒：此後將每天陪伴父親

2024-04-30 10:10

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥