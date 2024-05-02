勞團五一遊行提5大訴求 怒吼「不要做功德」

全國產業總工會及數十個工會及 NGO團體發起的 「五一勞工大遊行」，對即將就職的賴政府喊話，要求修好勞動法令，勞工要加薪，不要做功德。（記者黃義書／攝影）

近4000名勞工 在五一勞動節走上街頭，對將就職的賴政府喊話，提出薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心、醫護血汗要解決五大訴求，以及16項具體修法建議；勞工高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，要求朝野都要兌現選前政治承諾，推動改善勞動權益的修法。

由於準總統賴清德 擔任行政院長時，曾推動勞基法修法，包括鬆綁七休一、緊縮加班費計算方式，被視為勞基法「修惡」，競選期間也曾表態將再修勞基法，準勞動部長何佩珊，更是當年勞基法修法的政院推手。遊行現場勞團扮賴清德、何佩珊、民進黨團總召柯建銘，大跳「修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」，要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。

五一行動聯盟指出，低薪工時長、國定假日減少、退休保障不足、醫護移工血汗、企併勞工沒保障、加班費率40年不變等，勞工權益保障不足、勞動環境日益惡化，勞動法令未能保障勞工權益，甚至還倒退修惡，今年具體提出16項修法主張，包括建立薪資透明、提高加班費率與勞退新制提繳率，勞保年金確保並建立基礎年金制度、降低工會組織門檻等。

總領隊、全國產業總工會理事長江健興指出，物價飛漲，惟薪水沒有漲，不希望台灣永遠是低薪國家、過勞之島。他提到，藍綠白3黨總統候選人去年都曾提及月薪3萬元（新台幣，下同，約950美元）過低，蔡總統也曾說基本工資3萬是她的夢想，繼任者應達標，甚至進一步提高薪資。而他認為，青年低薪連帶造成少子化，政府應正視問題，勞工退休金 新制雇主提撥6%太低，也應一併提高。

他也向準總統賴清德喊話，不可再一意孤行，要多與勞工溝通、對話，政策擬定必須先與工會協商，包括勞保年改一定要先找工會談，如果未協商，就跟政府拚到底。

民眾黨立委黃國昌在遊行現場發言時說，檢視蔡總統所提的六大勞動政見，絕大多數都跳票，對於勞團提出的薪資、勞退、醫護權益等訴求，民眾黨接下來一定會跟勞工站在一起，也會兌現去年的選舉承諾。