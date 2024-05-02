新鮮人淪青貧族 賴政府有解方？

蔡英文總統在五一勞動節 透過臉書向勞工 朋友說聲「辛苦了」，蔡政府八年基本工資 年年漲，也被列在勞動節貼文的首要政績。但根據勞動部公布去年的「初任人員薪資統計」，幾乎每四名大學畢業生，就有一人初入職場的起薪是領基本工資。青貧族「薪」酸，試問即將接棒的準總統賴清德怎麼解？

以往領基本工資者，被視為底層、邊際勞工，因此政府努力調高基本工資，以保障弱勢勞工的基本生活和維持購買力。但曾幾何時，四分之一的大學畢業生都成了弱勢勞工？

過去八年基本工資確實年年漲，但調升基本工資，卻未明顯往上帶動勞工的整體薪資結構，僅靠基本工資幫底層勞工加薪的結果，只是讓更多新鮮人起薪淪為「基本工資」。

要讓全體勞工薪水有感往上，未來賴清德政府恐怕不能只跟蔡政府一樣，只剩調高基本工資一招，除要提高經濟發展、產業發展，讓企業有更多盈餘能幫員工加薪，賴政府也必須要有更多其他手段、誘因，讓企業幫勞工加薪，而不是公司賺了錢卻不一定要與員工共享。另一關鍵則是大學學歷貶值，高教政策恐怕也有待新一波結構性調整的教改。

另一個關鍵的因素還有通膨。根據行政院主計總處發布去年受雇員工薪資調查統計指出，去年全年每人每月經常性薪資雖年增2.43%，但在考量消費者物價指數（CPI）後，剔除通膨因素卻是年減0.05%，這已是連三年負成長。當錢愈來愈薄，薪資結構又調整不明顯，勞工生活只會更加艱辛。

任期剩不到一個月的蔡總統，在勞動節這天只能重彈基本工資連八漲老調，但對挽救青年低薪或拉抬全體勞工薪資卻無具體成效可提，難怪愈來愈多年輕人會「棄綠」而去。