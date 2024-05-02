經部不甩電價調整凍漲決議 藍嗆修電業法

電價4月1日調漲11％引發不小民怨，國民黨 及民眾黨立委日前聯手在院會表決通過「電價凍漲決議案」，但經濟部強調仍依法辦理。國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛罵經濟部「把立院決議當耳邊風」，更嗆要凍結經濟部員工薪資以外的預算 ，並在3日院會將國民黨團所提電業法第49條修正草案抽出逕付二讀，未來電價漲幅都須送國會審議，沒收經濟部漲電價大權。

國民黨團書記長洪孟楷預告，電業法修正草案逕付二讀後，國民黨團將在最短時間內請求立法院長韓國瑜 召集朝野協商。立法院人士推估，法案在院會進入冷凍期一個月後，藍營最快可在6月4日立院程序委員會上排入議程，6月7日在院會表決；不過，即使修法通過，也只能要求9月電價審議委員會決議內容送立法院，不能改變4月電價調漲案。

對於國民黨團出招，綠白審慎應對。民進黨團幹事長吳思瑤無奈說，「修法不該讓政治凌駕專業」，假使電價調整方案須經立法院同意，立法權將逾越行政權，影響憲政運作。

民眾黨團副總召黃珊珊則態度保留稱，不管國民黨團提出什麼案子，民眾黨團依然會站在理性、務實及科學的角度。

洪孟楷痛批，行政院完全不理會立法院決議，是行政傲慢、官逼民反。國民黨團將凍審經濟部除人事費用及相關性一般補助費用之外的預算，直到經濟部有善意回應，再做後續預算審查。

環團「綠色公民行動聯盟」則表示，4月上路的電價調整方案是依電業法，由電價審議委員會邀集外部專家學者及民團審議，呼籲不應讓政治凌駕法治與專業；另建議應強化電價調整後的相關配套及節電政策方案。

此外，對於台電虧損嚴重，行政院會2日通過「2024年度中央政府總預算追加預算案」，撥補台電1000億元（新台幣，下同，約31億美元）。經濟部原編列預算數為1819億元，追加1000億後為2819億元；官員表示，將以歲計賸餘支應，不會增加舉債。