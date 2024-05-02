聯合社論／淨零未成先缺電 台成減碳放牛班

朝野在立院對決，藍、白藉著聯手優勢，以58票對50票通過凍漲電價，並要求行政院即刻檢討能源政策。儘管立法院的決議不具實質拘束力，行政院可不理會；但蔡政府的能源政策已搞到天怒人怨，立院凍漲決議卻擁有強大的民意為後盾。尤其，台灣已淪為「減碳 放牛班」，政府若不即刻全盤檢討能源政策，層出不窮的缺電、斷電和環境汙染問題將遺害社會和子孫。

在野立委聯手凍漲電價，主要是作為一種政治手段，施壓民進黨 政府正視能源結構扭曲及電價不合理的問題，並盡速提出對策。原因很清楚，蔡總統已表明接下來的問題都是下任政府的事，只求自己安全下樁，對於現下諸多問題皆置之不理。但未來四年，眼看著能源問題將百病齊發，賴清德政府若不處理，各種缺電、漲價、斷電問題將四處爆發，如影隨形。當好日子都被蔡政府過完，賴政府就只剩焦頭爛額的問題要面對。

如果台電時不時就跳電，人們當然對大漲電價感到不滿。如果已時不時跳電，民進黨卻仍執意要關閉潔淨、低廉又能救急的核電廠，民眾當然怒不可遏。尤其從淨零減碳的角度，核能的優勢相當明顯，卻遭到民進黨不斷抹黑及妖魔化，已到喪失理智的地步。

且看台灣減碳的國際排名，八年來由「後段班」直線下滑為「放牛班」。在全球180個國家的「環境績效指標」評比，台灣從2018年的23名，慘跌為2022年的74名。在「全球氣候變遷績效指標」，台灣則從2015的52名，下滑為2023年的第61名，甚至落後中國大陸。連中研院前院長李遠哲都公開批評，政府永續及淨零政策「都是騙人的」。

減碳成績不理想，是台灣環境永續崩壞的主因。在「氣候變遷績效指標」中，台灣最差的就是「溫室氣體排放」，位居倒數第四，是非產油國的最後一名。在人均碳排、2030年減碳目標，也都被評為「極差」。對照民進黨口頭對永續與淨零的堅持，實諷刺至極。如此退倒，主要是能源政策錯誤所致，尤其是將兼具價格、低碳排和穩定供電優勢的核電廠汰除，而改用高價且不穩定的光風電力，同時又把製造更多溫室氣體和碳排的火力發電比重提高。去年，台灣火力發電占比高達八成，證實台灣是走在與「減碳」背道而馳的道路上。

發展綠能 產業，是蔡政府替代核電、推動環境永續和減碳的重要策略。但八年來，在政策大力支持、資源無限投入下，綠能目前的占比仍不到一成。其中，除少數「綠色產業」受惠，並誕生像雲豹、力暘那樣的「綠能新貴」外，對環保的貢獻有限，環境生態反遭大肆破壞。亦即，所謂能源轉型，綠能產業效益不彰，反助長弊案四起的金錢遊戲，台南清理不完的光電弊案就是明顯案例。

近幾年各地停電頻傳，蔡政府仍堅稱台灣不缺電，並堅持核電不延役。賴清德日前宣布「二次能源轉型」，提到蔡總統的「非核」，宣稱會加速地熱、氫能、生質能和海洋能的開發；顯示賴清德看見風光兩電的瓶頸，卻放不下民進黨反核神主牌。他強調的「二次能源轉型」，是否真能解決社會困擾的缺電問題，抑或只是為另一批人創造發財契機？

對於能源轉型，賴政府如果仍緊抱神主牌，減碳轉型繼續空口說白話，問題恐怕不會有解決的一天。