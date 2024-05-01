墾丁珊瑚產卵 美如海底星空

墾丁珊瑚每年在今天媽祖生前後夜晚同步釋放精卵束，美如海底星空，粉紅色的精卵束在海中漂浮，又如夏日雪，吸引潛客南下朝聖。(民眾提供)

墾丁海域珊瑚每年在今天媽祖生（農曆3月23日）前後夜晚同步釋放精卵束，美如海底星空的年度海洋生態奇景，這幾天吸引大批潛客南下朝聖，潛點有如夏夜嘉年華；國立海生館珊瑚生態博士樊同雲卻示警，研究顯示光線是珊瑚生殖機制的重要訊號，在手電筒等強光照射下，會讓珊瑚誤判訊號，錯亂生殖機制，官民要思考如何在觀光 和生態保育間找平衡點。

墾丁海域造礁石珊瑚約300多種，每年約在農曆3月中旬滿潮後的一周某一天，也就是媽祖生前後日，進入一年一度的釋放精卵束高峰期，不同種珊瑚精卵束入夜後先後噴發交會，海底上演宛如滿天星斗又如海中飄雪的年度盛況，潛水玩家相約南下朝聖，包括核三廠出口水等潛點，入夜後，潛水燈及攝影燈將潛點海域照亮宛如水下不夜城，又被稱墾丁另類的「藍眼淚」。

「珊瑚同步產卵的關鍵，就在於日落到月昇的黑暗時間，光線，是觸發珊瑚產卵的重要訊號！」專攻珊瑚生殖生態的海生館研究員樊同雲說，墾丁珊瑚在農曆媽祖生前後會有大規模同步產卵的現象，與潮汐、海溫及月光等因素有關，多數珊瑚之所以演化出夜間到天亮前時段產卵的生殖機制，是減少幼生被其他魚類吃掉的機會，提高繁衍成功率。

他說，在長期人工復育珊瑚實驗研究中也發現，珊瑚產卵時怕光，大量潛水燈及攝影燈同時照射，會造成訊號錯亂，影響珊瑚生殖與精卵釋放；眾多潛客拿著強力白光手電筒或閃光警示燈、攝影燈，在海底鑽來鑽去尋找，可能不小心會踢斷珊瑚，無意識的傷害到珊瑚，就失去生態觀察意義，夜潛教育宣導很重要，官民要思考如何在推動觀光和生態保育間找到平衡點，建議限用影響最小的紅燈。