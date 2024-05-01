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大學畢業生23.9%領基本工資 平均起薪3.3萬元

台灣新聞組／台北1日電

勞動部昨公布去年初任人員薪資調查，職場新鮮人平均薪資3.5萬元(台幣，下同，約1075美元)，比前年增加了2.9%，其中大學畢業者起薪3.3萬元，研究所4.9萬元。值得注意的是，初入職場以基本工資（2萬6400元）為起薪者占23.4%，其中高級中等（高中、高職）為58.3%，大學為23.9%，研究所為4.4%。

文大勞動暨人力資源學系教授李健鴻指出，台灣低薪勞工人數雖從2018年後逐步下降，但問題在於低薪勞工的結構，仍以30歲以下青年占比最高，每年約三成四、三成五。顯示雖然每年基本工資調高，確實慢慢追近低薪標準，低薪勞工總體人數也在降，但低薪青年占比變化不大。

根據勞動部調查，去年職場新鮮人15.6萬人，以投入製造業、批發及零售業最多，占18.4%，醫療保健及社會工作服務業11.8%次之。

初任人員「薪」情部分，去年月薪平均3.5萬元。其中，高中職學歷平均2.8萬元，大學3.3萬元，研究所4.9萬元。此外，去年初入職場起薪為基本工資者占23.4%，較前年減少0.7個百分點。其中高中職占58.3%，大學占23.9%。

若以行業別來看，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高，金融及保險業3.6萬元次之；研究所則以製造業薪資5.7萬元最高、出版影音及資通訊業5.6萬元次之。

蔡英文總統昨接見全國模範勞工、模範移工及其眷屬時表示，政府持續撥補挹注勞保基金，未來的政府也會持續讓勞保有穩定財務，最低工資法今年已上路，後續將透過專法明定工資審議、調整標準。

勞工 基本工資 保險

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