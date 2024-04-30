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台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

記者魯永明／嘉義即時報導
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣嘉義市大業國中轉型市區第一所教育部核定實驗創新學校，去年首屆新生登記，預定招收4班共80人，共91人超額報名；今年第二年招生，日前新生登記第一天就超額，少子化，大業實中受家長喜歡，招生超乎預期，讓教師感到振奮，校方做好準備迎新生。

課發中心主任簡意文說，校方將進行新生資格審查，依照公告順位，錄取60位學區、2位非學區幸運兒，明天(2)辦理抽籤，10、11日辦理新生報到，確保招收的學生符合學校實驗教育理念。

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程，教育品質吸引大批家長。去年不只招生80人額滿，招考6名教師，吸引184人報考，8成以上碩士學歷，錄取率僅3%，考生還有多名台北、新北、高雄現職教師。

市長黃敏惠說，大業實中是嘉市第一所市立實驗學校，培養終身學習者全球跨域人才作為實驗教育方針，導入學習策略、專題、跨域雙語、AI課程，引進高教資源，推動教育改革和創新，除編列設備設施經費，更增編教師員額、外師駐校、招募新進教師，支持發展實驗教育。

校長陳明君說，首日報名人數破百，顯示家長對學校創新教育高度認同信任。學校課程研究發展邁入第三年，將持續研發跨域課程如玩藝數、STEAM+E、全英語海洋探索等實驗課程，提供優質教育資源和教學服務，滿足學生和家長的需求。

家長會長葉妙如說，登記爆滿，反映家長對優質教育資源渴求和創新教育肯定，感謝市府重視實驗教育，重視家長教育選擇權，期待大業實中秉持卓越教學品質和不斷創新精神，為學生提供更好教育服務和發展平台。

嘉大師範學院院長陳明聰說，大業實中依實驗教育法辦學，課程教學與傳統教學方法不同，少子化，家長更重視教學品質，對學校有選擇權，大業實中創新創意教學課程，吸引家長帶孩子就讀。

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實...
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實...
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實...
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

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