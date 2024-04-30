台灣醫院財報 連7年林口長庚最賺錢

林口長庚連續七年位居全國醫療院所整體結餘排行之首，111年光是股票股利達台幣85億元，結餘金額台幣93.93億元。(記者余承翰／攝影)

衛福部健保 署昨公布111年醫療院所財務報告，林口長庚醫院連七年蟬聯整體結餘最高的醫院，金額達93.93億元(台幣，下同，約2.8億美元)，但主要盈餘來自股利收入。單視醫療本業，中國附醫表現最為突出，醫務結餘25.55億元排行第一；基隆長庚在醫療本業上虧損2.94億元成了全國最不賺錢的醫院，但在台塑集團股票股利挹注下，整體結餘26.59億元仍高居整體結餘排行第四名。

高雄義大醫院排名出現劇烈變化，110年為全國第五大賺錢醫院，但111年卻變成第二名虧錢醫院，健保署分析，原因在於非醫務收入的投資 收入減少了8億元。

全台灣最賺錢的診所為遠東聯合診所，整體結餘達1.02億元，其中醫務結餘為7700萬元。

依規定，年度領取健保費 用2億元以上必須向健保署提出財務報告；111年度有19家醫學中心、82家區域醫院、132家地區醫院、三家基層診所、二家醫事檢驗所入列。衛福部健保署醫管組長劉林義稱，經主管機關、會計師查核通過238家醫療院所財務報告，有188家醫療院所盈餘、50家虧損，等於八成大型醫療院所賺錢。

111年整體結餘排名前十大醫院依序為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、基隆長庚、桃園長庚、成大醫院、台大醫院、台中榮總、台北榮總、高醫附醫。

收支短絀金額前五大醫療院所分別是土城醫院、義大醫院、博田國際醫院、國仁醫院、門諾壽豐分院，六至十名是衛福部金門醫院（0.3億元）、玉里慈濟醫院（0.27億元）、長庚雲林醫院（0.26億元）、霧峰澄清醫院（0.23億元）、台大金山醫院（0.13億元）。

回歸醫務本業，結餘金額前十大醫院分別為中國附醫（25.55億元）、高醫（12.33億元）、台中榮總（10.65億元）、新竹馬偕（9.03億元）、雙和醫院（8.14億元）、陽明醫院（7.25億元）、奇美（6.85億元）、台北馬偕（6.53億元）、高雄長庚（6.27億元）、嘉義基督教醫院（6.09億元）。