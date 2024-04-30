30年前16.8倍 台貧富差距達66.9倍 恐更惡化

台灣家庭財富分配統計 製表／財經中心

暌違30年，主計總處昨天再度公布家庭財富分配統計，2020年前20%家庭的家庭財富5133萬元(台幣，下同，約158萬美元)，後20%的家庭財富僅77萬元，財富差距高達66.9倍，與1991年的16.8倍相比，貧富差距呈現惡化趨勢。主計總處國勢普查處長潘寧馨表示，這是高度自由經濟發展的必然結果，與其他國家相比，台灣的財富分配均勻度還是比較高。

貧富差距擴大，政大財稅系教授陳國樑表示，在AI世代下，財富分配不均的狀況可能會更嚴重，政府應該好好思考透過租稅機制調整；台北商業大學財稅系教授黃耀輝也說，政府沒解決低薪問題，財富差距又擴大，會造成年輕人躺平不想努力，若不改善，社會將更不和諧。

主計總處昨天公布2020年家庭財富分配統計結果，根據家庭收支訪問調查樣本，結合資產與負債大數據，編製家庭資產淨值統計，2020年平均家庭財富為1638萬元，但中位數僅894萬元，代表全國半數家庭的資產淨值在894萬元以下，半數家庭的財富幾乎只有財富平均值的一半，富有家庭的財富實力大大拉高平均值。

台灣家庭財富以五等分位計數的貧富差距是66.9倍，與其他國家相比，台灣的貧富差距低於澳洲 （93.1倍）、英國（109.3倍）、南韓 （140.1倍）、法國（627.4倍）等國。

此外，2020年財富最高的20%家庭，家庭總財富平均每戶5133萬元，占全體比重62.7%；財富最低20%家庭平均每戶財富僅77萬元，該分位組家庭總財富占全體比重僅0.94%，連1%都不到。

以數值愈大表示分配愈不平均的吉尼係數來看，潘寧馨說，台灣的吉尼係數是0.606，與澳洲的0.611、英國0.620相當，低於法國的0.676、日本0.678，德國 更高達0.727。不過，30年前台灣的吉尼係數只有0.47，2020年增加到0.606，也顯示財富分配不均擴大。