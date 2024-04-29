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少子、超高齡社會來臨 藥局轉攻銀髮商品

記者賴昀岫／台北29日電
社區藥局逐漸蛻變成「老人柑仔店」，幾乎不見幼兒奶粉、尿布，取而代之的是銀髮族奶粉、保健食品、假牙清潔錠及黏著劑等。（記者蘇健忠／攝影）
社區藥局逐漸蛻變成「老人柑仔店」，幾乎不見幼兒奶粉、尿布，取而代之的是銀髮族奶粉、保健食品、假牙清潔錠及黏著劑等。（記者蘇健忠／攝影）

台灣將在明年進入超高齡化社會，在高齡化、少子化「雙重夾擊」下，逐步改造社區藥局樣貌，嬰幼兒奶粉、尿布已變成配角，甚至撤櫃，取而代之的是銀髮族尿布、奶粉、營養品、假牙清潔產品，這在總銷量占比中，已接近三成。而社區藥局也成為「健康照護站」，除提供藥品、保健食品等諮詢，也和國健署等合作，幫民眾測量血壓、代收糞便潛血檢查樣本。

藥師公會聯會副發言人、開業藥師王明媛表示，以往孩子生得多，嬰幼兒奶粉及尿布為藥局熱銷商品，但隨著少子化、人口老化，藥局樣貌大不同，以她自身藥局為例，一、二十年前，幾乎一半以上的貨架商品都與嬰幼兒有關。

不過，嬰幼兒產品逐漸乏人問津，幾無商機可言，王明媛表示，自家藥局於2011年起，就將嬰幼兒奶粉、尿布等商品全部撤櫃，改賣長者專用的奶粉與紙尿褲，以及假牙清潔錠、血壓計等產品，還有不同款式的拐杖、輪椅、便盆椅等輔具。

對於藥局客源的轉變，開業藥師易麗珍也感受深刻，她表示，藥局宛如「老年人的柑仔店」，最暢銷的是老年人營養補充品（罐裝），除了提供給一般中老年人飲用，另外也有專供糖尿病、腎臟病等慢性疾病，或是特別用於補充蛋白質等產品。至於假牙清潔錠、黏著劑，則從小包裝換成大包裝、量販包，足見其需求量有多大。

開業藥師李懿軒表示，許多社區藥局在十年前就嗅到市場改變的氛圍，轉而販售高齡產品，戰後嬰兒潮世代步入中老年，不少人罹患慢性病，習慣持慢性病處方箋至藥局領藥，而這群潛在客源消費力驚人，這讓藥局改變行銷重點，加強展示銀髮族生活日用品、保健品。

最近幾年，大型連鎖藥局、藥妝通路、醫材行紛紛投入銀髮族的保健照護市場，社區藥局則提供更深度的照護，例如，和國健署合作血壓量測、「長者量六力評估」，以及多項藥師照顧計畫，除了解決民眾用藥，疾病預防角色愈來愈吃重。

李懿軒認為，社區藥局老年人產品朝向分眾，例如，長輩如出現吞嚥咀嚼困難，就會需要食物增稠劑或食物成型劑；再者，接受癌症化療療程，導致黏膜組織受損的中老年癌友，則需補充以氨基酸做的黏膜修復產品。

值得注意的是，高齡市場蓬勃發展，這對年輕藥師來說，也是一大考驗，必須耐得住老年消費者可能帶來的「煩」、「嘮叨」。

李懿軒認為，個性外向、喜歡與人互動、聊天的年輕藥師可以選擇至社區藥局。如果不喜歡與人打交道，或許比較適合至醫療院所工作。

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