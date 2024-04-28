花蓮餘震逾1300起 氣象署：還要3至6個月

花蓮大地震後，山區土石鬆動，加上最近鋒面帶來豪大雨，山區常崩塌落石。(圖／南投縣消防局提供)

昨凌晨花蓮近海接連發生規模6.1、規模5.8地震 ，最大震度四級，全台有感，共九縣市發布國家級警報。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，研判兩起地震仍是4月3日花蓮地震餘震序列，以九二一地震經驗來看，餘震至少還要三至六個月才會趨緩。

受到地震影響，中橫便道又有落石，公路局谷關工務段長張裕閔表示，目前仍有三個路段災害狀況明顯危險，中橫便道無法開放，通車時間會再公告。

公路局東區養護工程分局指出，昨清晨4時12分，台七甲線中橫公路宜蘭支線36.8公里南山村米摩登路段邊坡落石坍塌，道路雙向阻斷，公路局進駐機具搶通，上午10時40分又發生坍塌，搶通時間延後到今天下午5時；坍塌地點位於南山村落以南往台中方向。

花蓮部分，縣府表示，目前富凱大飯店、統帥大樓拆除中，北濱街二號及藍天麗池也將接力開拆，預計下周將有四棟同時拆除，市區交通將有一段時間進入黑暗期；麥當勞 吉安店列入強制拆除名單，預計下月5日後排拆。

根據氣象署統計，4月3日至今，累積逾1300起餘震。地震測報中心研究員蒲新杰表示，截至目前每天地震活動數量來看，和九二一地震的趨勢有點像，就是每天地震數量逐步減少，但是時不時就會有一段時間是餘震比較活躍的時期，規模6以上餘震的可能性還不能完全排除，之前九二一地震，一直到10月仍有規模6的餘震。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，凌晨這兩起地震深度較深，地震波速度傳遞較快，「宛如高鐵」直接到台北盆地，所以民眾會感受到先上下動，再左右動。

郭鎧紋表示，九二一地震時，主震一次釋放46顆原子彈能量，後續餘震持續了三個月，總計釋放100顆原子彈能量；4月3日花蓮主震一次釋放39顆原子彈能量，從4月21日至今的餘震又釋放五顆，其中昨天凌晨約是一顆的能量，若按照比例計算，未來還會陸續釋放。