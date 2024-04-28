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口罩國家隊600廠 疫後剩不到百家

台灣新聞組／台北28日電
新冠肺炎疫情嚴峻期間，政府徵用民間口罩，帶動「口罩國家隊」投入生產，如今疫情尾聲，口罩工廠關門退場或縮減產線，現在只剩不到100家，日產量平均下滑八成五。(記者黃仲裕／攝影)
新冠肺炎疫情嚴峻期間，政府徵用民間口罩，帶動「口罩國家隊」投入生產，如今疫情尾聲，口罩工廠關門退場或縮減產線，現在只剩不到100家，日產量平均下滑八成五。(記者黃仲裕／攝影)

新冠肺炎疫情期間口罩曾一片難求，政府徵用民間口罩，帶動業者加入「口罩國家隊」擴大生產，國家隊最高峰有600家口罩工廠，日產6000萬片；如今疫情尾聲，口罩工廠相繼關門退場或縮減產線，只剩不到100家，日產量下滑八成五，只剩1000萬片，不少員工被迫裁員轉行。

口罩業者估計，疫情期間，全台口罩廠勞工數約3萬人，疫後訂單減少，工廠不得不裁員；有國家隊工廠裁員三成人力，也有從80人裁到只剩到14人，減幅八成。

官方統計2020年3月政府增加92條口罩生產線，後續再徵用民間22條生產線，讓台灣口罩每日總產量最高衝到6000萬片，讓政府能在國際喊出「Taiwan Can Help」的口罩外交。

口罩大廠CSD中衛表示，疫情高峰期年營業額達7.8億元台幣(約2392萬美元)，去年疫情進入尾聲，營業額減少三成多、達5億元，但仍比疫情前還高。

雲林口罩廠和拓環保科技公司七年前附設庇護工場生產口罩，提供六名身障人士工作機會，疫情期間，庇護工場一夕暴紅，天天大排長龍買口罩，產線也忙個不停，業務經理程博彥當時受訪曾說「希望疫情過後，大家還能記得我們」。如今疫情逐漸遠去，那句「記得我們」依稀迴盪，庇護工場門口早已門可羅雀。

程博彥說，疫情前買氣和現在差不多，員工也不以為意，所幸民眾逐漸養成就醫、出入公共場所戴口罩習慣，庇護工場訂單雖大幅下降，但不至於賠錢，身障員工的生活不受影響。

口罩國家隊起落　製表／袁志豪
口罩國家隊起落　製表／袁志豪

口罩 疫情 庇護

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