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「罵髒話不一定有罪」 公然侮辱罪合憲但限縮適用範圍

記者林孟潔／台北27日電
憲法法庭26日宣告刑法公然侮辱罪合憲，但大幅度限縮適用範圍，並訂出兩階段審查標準。（本報資料照片）
憲法法庭26日宣告刑法公然侮辱罪合憲，但大幅度限縮適用範圍，並訂出兩階段審查標準。（本報資料照片）

憲法法庭昨宣告公然侮辱罪合憲，但大幅限縮適用範圍，並訂出兩階段審查標準，得審酌個案表意脈絡，並權衡言論是否影響個人名譽權，或屬於公共事務思辨、文學藝術或學術領域等正面價值。大法官認為，「罵人髒話不一定有罪」，不能因言辭粗鄙就論罪，否則公然侮辱會成為「髒話罪」。

公然侮辱釋憲案共13位人民、12位法官聲請，包括作家張大春、媒體人馮光遠等八人為適用舊制的聲請案，可向檢察總長聲請非常上訴；另適用憲法訴訟新制的五人，憲法法庭廢棄原確定判決，發回更審，法院要依審查標準重新審視個案；至於法官聲請案，則依判決意旨繼續審判。

刑法第309條第一項規定「公然侮辱人者，處拘役或9000元台幣（約276美元）以下罰金」。憲法法庭認為，同一個語言或表意行為，會因為脈絡不同，而有不同的理解和效果，舉例「吐舌頭」動作，在某些文化有侮辱意味，但對毛利人而言卻代表歡迎之意。

憲法法庭指出，不能因髒話或言論具有冒犯性，一律認為是無價值或低價值言論，應適度「侮辱」的適用範圍，並訂出兩階段審查標準，其一是依個案表意脈絡，言論是否已逾越一般人可合理忍受的範圍。

大法官認為，不能僅因語言文字本身具有貶損他人名譽的性質，就認定為公然侮辱，而應整體觀察表意脈絡，否則只因用語負面、粗鄙就一律論罪，恐使公然侮辱罪成為髒話罪。

大法官強調也要考量個案的條件、身分、社會地位，例如網紅、自媒體經營者或公眾人物，擁有言論市場優勢，若透過網路或傳媒，故意公開羞辱他人，言論會對他人名譽造成更大影響，要承擔較大的責任。

其次，要權衡言論對他人名譽權是否造成具體不利的影響，若超出一般人可忍受的限度，就可以用刑法處罰，另言論有促進輿論與思辨公共事務的功能，或不失文學、藝術、具學術專業等價值，也不適合論以公然侮辱罪。

憲法法庭認為，公然侮辱罪處拘役部分，因涉及剝奪人身自由，應限於侵害名譽權、情節嚴重的行為，經法院權衡判斷後才能適用，例如有人透過網路或電子通訊方式散布公然侮辱言論，造成持續性、累積性或擴散性嚴重損害者，才能處以拘役刑。

大法官

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