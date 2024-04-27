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新聞評論／有地震就要反核？陳建仁沒做好的功課

聯合新聞網重磅快評
行政院長陳建仁（右三）26日受訪表示，台灣位於地震帶上，地震災害大家都非常有感，核電廠是否要延役還要好好考慮，目前仍朝著除役的方向走。（記者陳敬丰／攝影）
行政院長陳建仁（右三）26日受訪表示，台灣位於地震帶上，地震災害大家都非常有感，核電廠是否要延役還要好好考慮，目前仍朝著除役的方向走。（記者陳敬丰／攝影）

藍委提「核子反應器設施延役條例草案」，希望在安全條件下維持核電；行政院長陳建仁受訪表示，台灣位於地震帶，核電廠延役需再考慮。和碩董座童子賢一度被徵詢出任閣揆，被視為民進黨對核能的態度可能轉變，但陳建仁依舊緊抱反核，訴諸的理由竟是地震，可能是沒做好功課，有必要再看看日前核安會主委陳東陽和立委的答詢。

陳建仁指出，台灣位環太平洋地震帶，地震災害大家都能感受，因此對於核能的發展，需要更深入討論；蔡英文總統上任以來，能源政策朝著減煤、增氣、展綠、非核方向發展，再生能源大步向前，發電量已超過核能，就算要延役核電廠，也需二到三年評估是否安全，以及如何處理核廢料。

擔任民進黨智庫副董的和碩董座童子賢本來和陳建仁一樣是堅決反核，但日前公開發言表示願意接受核電，童曾被賴清德徵詢出任行政院長，外界認為民進黨的反核立場似有鬆動；準經濟部長郭智輝日前受訪說，核電廠是否延役尚無法判斷，但若真需要延役，希望取得全民認同，郭的說法也被認為反核並非鐵板一塊。

童、郭兩人先後說法，外界解讀民進黨的反核立場可能轉變，這也是民進黨發言人吳崢相關發言審慎的原因。吳崢指出，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，但同時尊重立法院各立委提出的相關法案。看來，民進黨已不像過去一樣堅定反核，只是內部仍有分歧。

國民黨立委倡議核電廠延役，會不會促成民進黨能源政策調整，目前還是未知數；陳建仁要堅定反核，也沒有問題，但總要說之成理，只用嘴巴簡單連結，說台灣位於地震帶就要反核，實在過於跳躍，說服力也不足。  

就在陳建仁以地震為由反對核電廠延役的前兩天，核安會主委陳東陽才在立院接受藍委葉元之質詢核電廠的安全性。葉問陳，最近地震對核電廠安全是否造成影響？陳稱核一、核二有燃料池水溢出，但核三完全沒問題。葉再追問，核電廠興建時有做耐震評估嗎？若震央在屏東，核電廠是否撐得住？陳說核電廠有停機標準，地震大到一定程度會自動停機。

其實，陳東陽的答詢正可以解答陳建仁的質疑，花蓮強震造成全台八部機組跳脫，停電35萬多戶，但核電廠都正常運作不受影響，不就是最清楚的說明嗎？陳建仁拿民眾對地震的恐懼來連結反核，如果不是對核電廠不夠了解，就是刻意的誤導，很容易被打槍。 

必須要知道的是，核電廠的興建需考慮很多因素，除了地震，還有海嘯、氣候、地質、用電戶距離、運補方便性等。台灣的核電廠位在南北兩端，正是綜合考量各項因素條件的結果，核電廠撐過921地震及0403花蓮強震，正是安全性經得起考驗的明證。

台灣的核電廠都已運作40幾年，陳建仁今天簡單以地震來質疑核電廠的安全，不像是一個經過科學訓練的人應有的發言，除非他的本意就是要扭曲或誤導，阻礙大眾理性思考與評估能源轉型的選擇。

藍委王鴻薇表示，民進黨政府說不缺電，但連外媒都沒有辦法說服。近來多家外媒報導台灣能源政策錯誤，風電採保護主義及壟斷，未來會有更多停電，並以台灣的例子來警惕自己的政府不要重蹈覆轍，台灣已成負面教材。陳建仁要做的事，應該是充分說明，而不是反過來用簡單話術誤導國人。 

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