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政院拍板再生醫療雙法 刪除爭議 罰則提高

台灣新聞組／台北26日電
行政院會昨通過「再生醫療雙法」，規範醫療機構執行再生醫療前，應先完成人體試驗，但危及生命或嚴重失能疾病的緊急需求例外，開啟癌症治療新篇章。記者曾吉松／攝影
行政院會昨通過「再生醫療雙法」，規範醫療機構執行再生醫療前，應先完成人體試驗，但危及生命或嚴重失能疾病的緊急需求例外，開啟癌症治療新篇章。記者曾吉松／攝影

行政院會昨通過爭議多時的「再生醫療雙法」，將原本最大爭議的「初步療效」刪除，要求所有再生技術都得進行人體試驗，但危及生命或嚴重失能疾病的緊急需求（恩慈治療）、特管辦法已開放項目例外，另也要求相關研究禁用於繁衍研究用胚胎；違法執行再生醫療者罰則提高十倍，最重可罰台幣2000萬元。

衛福部去年推出「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」兩項草案，因爭議過大，最終暫緩三讀。行政院會昨再通過兩項法案，刪除允許醫療機構達一定案量可成立公司、去除「證實初步療效」即可執行規定等爭議條文，並加重非醫療機構執行再生醫療的罰則、要求主管機關定期公開品質資訊。

衛福部次長王必勝說，再生醫療雙法是國內發展再生醫療的重要里程碑，讓後續作業能在合法前提下進行。

王必勝說，再生醫療範圍廣泛，不僅限急重難症，如血液方面的癌症治療，或是關節軟組織的修復，也放寬危及生命的特例情形，無需完成人體試驗。

對於「再生醫療雙法」草案將送立院審議，專家期待透過立法讓醫院及民眾更有保障，遏止亂象。中國醫藥大學附設醫院副院長李光申指出，草案取消醫療機構可設生技公司，此舉避免醫療院所球員兼裁判，期許雙法帶動再生醫學形成護國群山，帶動相關產業鏈發展。

台灣藥學會理事長康照洲指出，新版再生雙法有兩點希望寫得更清楚，雖然「再生醫療法」原版爭議條文已改善，但新版本仍未清楚說明再生技術如何核准、誰來審查等；新版「再生醫療製劑條例」草案規範，再生醫療有附款許可者，應經由再生醫療審議會通過，有疊床架屋疑慮。

醫改會執行長林雅惠提醒，新草案仍有不足之處，例如第十九條允許母親為胎兒決定提供細胞，這可能導致電影「姊姊的守護者」劇情在台上演，家長可能為了治療老大，不斷讓老二成為捐贈人，這仍須凝聚社會的共識，了解主流民意為何，加強把關。草案加強違法廣告查緝，卻缺乏對亂象的規範，希望也能入法管理。

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