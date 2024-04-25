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地震App高中生林子祐道歉 感謝地牛和氣象署諒解支持

記者楊德宜／台北即時報導
林子祐表示，他最後想再一次謝謝「地牛Wake Up!」與氣象署的諒解以及支持，我在這過程又上了一課。(林子祐提供)
林子祐表示，他最後想再一次謝謝「地牛Wake Up!」與氣象署的諒解以及支持，我在這過程又上了一課。(林子祐提供)

出自高三生林子祐的「臺灣地震速報」App，傳出未獲得「地牛Wake Up! 台灣地震速報」授權。林子祐今天(26)凌晨透過Threads「台灣地震速報」發表6點說明，首先向「地牛 Wake Up!」團隊道歉，透露他很自責。他表示，他已透過地震專長的教授跟氣象署聯繫，希望能盡快與氣象署簽約合作，也非常感謝氣象署正面的回應。

「地牛Wake Up! 台灣地震速報」團隊昨天透過臉書粉專表示，林同學使用「地牛Wake Up!」軟體界接中央氣象署數據，並未得到授權，建議可與氣象署簽約合作。團隊早期也苦於因個人身分，而無法取得地震預警資料，在開發上遇上不小阻礙，「所以身為開發者，也非常支持林同學開發這樣的App」、「我們也不責怪林同學未取得授權一事，因為這可能是沒有辦法中辦法」。

氣象署昨天也表示，已經主動跟林同學聯絡上，但簽約有成年人限制，可能以其監護人代表等方式，樂見民間投入地震產業。

林子祐今天凌晨0時許發布6點說明，他表示，過去兩三天受到的關注，是他從未有的經驗，距離畢業還有一個月，該收心把該做的事情做好。但在這之前，他想跟所有的用戶說明。

關於「地牛Wake Up!」稍早的澄清聲明，林子祐說，首先謹向「地牛 Wake Up!」團隊致歉，希望不要因為「臺灣地震速報」App造成困擾。

林子祐表示，他從小就是地牛Wake Up的忠誠用戶，開發iOS App 時是先透過地牛的 「連動功能」取得氣象署的地震資料。App開發成功後，想跟氣象署申請直接使用地震資料，讓程式少一個介面，可以更有效率。於是他寫email向地牛的開發者Alan請教，對方很客氣10分鐘左右就回覆他，謝謝他的愛用，也很高興更多的人能投入地震速報系統開發的行列，並指引氣象署地震速報資料取得的方法是透過「氣象資源創新適用方案」。

林子祐表示，他獨自開發這個App，一方面他還未成年，不能個人簽約；另一方面需要詳盡的計畫書與審查流程。因為隨即進入同時要兼顧課業與申請學校最繁忙的階段，因此想說等高三忙完後，再來做這一件事。

「我沒有完全了解地牛提供免費服務的限制與相關法律規範，請諒解我想看到自己作品可以運行的心情」，林子祐表示，地牛稍早的聲明中說不責怪他，「但是我還是很自責」。

「新聞大報導後，我有壓力及擔憂」，林子祐表示，從一個小作品變成超過100萬使用者的App，需要更嚴謹的看待。目前是間接取得資料，程式在一般的個人電腦上運行，「我很天真的一開始還只使用樹莓Pi」，如果要讓App持續有效率的運行，需要盡快直接取得氣象署地震速報資料，以及改善軟硬體。

林子祐表示，他已於24日透過一位地震專長的教授跟氣象署聯繫，希望能盡快與氣象署簽約合作，非常感謝氣象署正面的回應。

林子祐表示，他最後想再一次謝謝「地牛Wake Up!」與氣象署的諒解以及支持，我在這過程又上了一課。支持我的爸媽與朋友不要擔心我，慶幸有這麼多人一起關心台灣這塊土地，為地震速報做努力 ，謝謝大家。

「臺灣地震速報」App開發者林子祐今天凌晨發表6點說明，向「地牛 Wake Up...
「臺灣地震速報」App開發者林子祐今天凌晨發表6點說明，向「地牛 Wake Up!」團隊道歉，他表示，他已透過地震專長的教授跟氣象署聯繫，希望能盡快與氣象署簽約合作，也非常感謝氣象署正面的回應。圖／取自Threads「台灣地震速報」

地震 App 臉書

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