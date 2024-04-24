我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

花蓮餘震逾1200起 15小時連震180次 1年內都要留意

記者周湘芸、李柏澔／台北24日電
在四○三花蓮地震中未被列為危樓的富凱大樓，23日凌晨餘震後倒塌，兩周內拆除。(記者王思慧／攝影)
在四○三花蓮地震中未被列為危樓的富凱大樓，23日凌晨餘震後倒塌，兩周內拆除。(記者王思慧／攝影)

4月3日花蓮地震後餘震不斷，中央氣象署原預估餘震將趨於平緩，不料自22日傍晚起，接連發生多起規模5以上地震，光是昨天凌晨就連續發生多達83起地震，其中包括兩起規模6以上，不僅讓不少人一夜難眠，連專家也直呼「不太尋常」。氣象署認為，未來半年到一年都要留意餘震，但規模7以上餘震機率較小。

根據氣象署統計，4月3日花蓮地震以來，截至今天上午6時13分，主震以及餘震已有1223起地震。原以為餘震數量已逐漸趨緩，22日傍晚突然出現多起規模5以上餘震，短短15小時內就有180起餘震。對於短時間密集增加多起較大規模餘震，不僅專家密切關注，氣象署昨也邀上百位專家學者，針對此次花蓮地震召開研討會，交換意見。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，4月3日花蓮地震後，截至目前已超過千起餘震，先前的餘震多發生在震央北邊，且數量已有慢慢衰減，代表能量已逐漸釋放完；22日傍晚起陸續出現一系列較大地震，研判仍為同一序列餘震，位置多在4月3日花蓮地震震央的南邊，主因北邊能量釋放完畢，應力調整轉為南邊開始釋放。

吳健富表示，因為先前震央南邊較少能量釋放，可能一次以較大規模形式釋放，研判從22日傍晚為起點，後續還是會有規模4至6的餘震，且至少持續半年到1年。他也說，一般餘震發生的頻率跟規模會愈來愈小，預估應該不會再有超過規模7或6.5餘震，但也不排除像這幾天有特別大的情況。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則指出，規模7.2主震至今總共釋放約42顆原子彈的能量，1951年曾發生一起規模7.3地震，之後也出現規模7.1和10起規模6以上餘震，雖然兩者狀況不可相提並論，但也不排除這次有規模7的餘震可能。

另外，22日起突然增加的餘震當中，深度兩公里內（含兩公里）的極淺層地震已有7起，其中，22日更有一起規模3.6地震，深度僅1.1公里，引發關注。吳健富指出，可能是該處地質有特殊構造導致深度較淺，也可能是速報結果存在誤差，過去在九二一地震時也有這樣的誤差狀況。雖然淺層地震對震央附近影響較大，但傳遞範圍反而不遠，民眾不用太過擔心。

403花蓮強震重創中橫及蘇花公路，雖緊急搶修陸續恢復通行，但昨天凌晨餘震不斷，中橫東段天祥至太魯閣多處崩塌落石，公路局緊急封閉，今早將視餘震和路況再決定是否恢復3時段通行。氣象預報未來一周山區恐有大雨，用路人憂心行車安全，公路局表示中橫和蘇花都沒立即性危險，將持續監控，若決定緊急封閉會發訊息提醒。

太魯閣國家公園管理處擔憂會有更大餘震，昨宣布即起至5月7日暫停轄內生態保護區內各項活動，原已核准的入園許可及空拍許可全部作廢。

地震後中橫公路東段167.7公里天祥至184.5公里太魯閣柔腸寸斷，經公路單位搶修才勉強恢復，但僅開放每天上午8時至9時、中午12時至1時、下午4時至5時等3個時段通行。前天起餘震不斷，昨天凌晨的餘震規模甚至達6.3，該路段持續崩塌落石，公路局雖調度大型機具進駐搶修，但因餘震不斷，考量行車安全及縣府宣布全縣停班課，決定暫停開放，若無法在預定時間今天下午5時搶通，會提早公告。

公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，174.1公里處流芳橋是峽谷最窄的地方，本月20日已因餘震造成落石，儘管已調度大型機具搶通，但只要地震一搖，對岸岩屑就會彈到公路上，相當危險。

花蓮2天狂搖275次 製表／都會地方中心、生活中心
花蓮2天狂搖275次 製表／都會地方中心、生活中心

地震

上一則

報地震快過中央 高三生做App下載數高達32萬暴紅

下一則

NCC新主委打安全牌 傳內定劉柏立 藍促表態中天案

延伸閱讀

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方
深夜地震被搖醒怎再睡？ 醫教三方法但有這情形需就醫

深夜地震被搖醒怎再睡？ 醫教三方法但有這情形需就醫
花蓮餘震不斷 地科教授曝這原因 餘震可能持續一年

花蓮餘震不斷 地科教授曝這原因 餘震可能持續一年
為何花蓮餘震不斷？ 中專家：與潮汐應力、區域構造有關

為何花蓮餘震不斷？ 中專家：與潮汐應力、區域構造有關

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？