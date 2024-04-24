花蓮餘震逾1200起 15小時連震180次 1年內都要留意

在四○三花蓮地震中未被列為危樓的富凱大樓，23日凌晨餘震後倒塌，兩周內拆除。(記者王思慧／攝影)

4月3日花蓮地震 後餘震不斷，中央氣象署原預估餘震將趨於平緩，不料自22日傍晚起，接連發生多起規模5以上地震，光是昨天凌晨就連續發生多達83起地震，其中包括兩起規模6以上，不僅讓不少人一夜難眠，連專家也直呼「不太尋常」。氣象署認為，未來半年到一年都要留意餘震，但規模7以上餘震機率較小。

根據氣象署統計，4月3日花蓮地震以來，截至今天上午6時13分，主震以及餘震已有1223起地震。原以為餘震數量已逐漸趨緩，22日傍晚突然出現多起規模5以上餘震，短短15小時內就有180起餘震。對於短時間密集增加多起較大規模餘震，不僅專家密切關注，氣象署昨也邀上百位專家學者，針對此次花蓮地震召開研討會，交換意見。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，4月3日花蓮地震後，截至目前已超過千起餘震，先前的餘震多發生在震央北邊，且數量已有慢慢衰減，代表能量已逐漸釋放完；22日傍晚起陸續出現一系列較大地震，研判仍為同一序列餘震，位置多在4月3日花蓮地震震央的南邊，主因北邊能量釋放完畢，應力調整轉為南邊開始釋放。

吳健富表示，因為先前震央南邊較少能量釋放，可能一次以較大規模形式釋放，研判從22日傍晚為起點，後續還是會有規模4至6的餘震，且至少持續半年到1年。他也說，一般餘震發生的頻率跟規模會愈來愈小，預估應該不會再有超過規模7或6.5餘震，但也不排除像這幾天有特別大的情況。

地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則指出，規模7.2主震至今總共釋放約42顆原子彈的能量，1951年曾發生一起規模7.3地震，之後也出現規模7.1和10起規模6以上餘震，雖然兩者狀況不可相提並論，但也不排除這次有規模7的餘震可能。

另外，22日起突然增加的餘震當中，深度兩公里內（含兩公里）的極淺層地震已有7起，其中，22日更有一起規模3.6地震，深度僅1.1公里，引發關注。吳健富指出，可能是該處地質有特殊構造導致深度較淺，也可能是速報結果存在誤差，過去在九二一地震時也有這樣的誤差狀況。雖然淺層地震對震央附近影響較大，但傳遞範圍反而不遠，民眾不用太過擔心。

403花蓮強震重創中橫及蘇花公路，雖緊急搶修陸續恢復通行，但昨天凌晨餘震不斷，中橫東段天祥至太魯閣多處崩塌落石，公路局緊急封閉，今早將視餘震和路況再決定是否恢復3時段通行。氣象預報未來一周山區恐有大雨，用路人憂心行車安全，公路局表示中橫和蘇花都沒立即性危險，將持續監控，若決定緊急封閉會發訊息提醒。

太魯閣國家公園管理處擔憂會有更大餘震，昨宣布即起至5月7日暫停轄內生態保護區內各項活動，原已核准的入園許可及空拍許可全部作廢。

地震後中橫公路東段167.7公里天祥至184.5公里太魯閣柔腸寸斷，經公路單位搶修才勉強恢復，但僅開放每天上午8時至9時、中午12時至1時、下午4時至5時等3個時段通行。前天起餘震不斷，昨天凌晨的餘震規模甚至達6.3，該路段持續崩塌落石，公路局雖調度大型機具進駐搶修，但因餘震不斷，考量行車安全及縣府宣布全縣停班課，決定暫停開放，若無法在預定時間今天下午5時搶通，會提早公告。