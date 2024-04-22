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過勞悲劇頻傳 司法人力問題有解？

記者 陳宏睿

法官、書記官過勞事件頻傳，司法院面對外界批評，做出檢討工時等四大決議，但只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，未解決案件量暴增、人力不足的根本問題。

台中地方法院前法官江彥儀去年9月離職轉任律師時受訪表示，法官每月未結案數百件在過去是特例，如今成常態，詐欺、洗錢案件暴增，法官被案件壓得暗無天日，工作與家庭生活難兩全；話音剛落，今年接連傳出法官、書記官不堪工作壓力墜樓、病故、病倒等事件。

司法院本月17日檢討法官過勞做出四大決議，首先提到管控合法工時，研議法官合理結案量，但立刻引來法界質疑，因為詐騙案每年創新高，法官人力不變，在增加法官員額仍需修法的狀況下，如何立即管控法官合理工時與審案量已讓人費解，放寬管考措施及辦案期限、研議遏制濫訴等，都被質疑是治標不治本。

台東地方法院前院長唐光義認為，詐欺、洗錢等案爆增，可落實「認罪協商」機制，該機制有現行法令可依循，被告若在起訴後一審準備程序時認罪，即可與檢察官進行認罪協商結案，原則上不能上訴二審即可紓減訟源，但實務應用仍少，若法務部、司法院橫向聯繫，透過各地院院長與檢察長溝通，強化該機制運用，或可大幅減少法官、檢察官及書記官壓力。

台中地院前法官張淵森認為，民事及行政濫訟案件由來已久，過去司法院都對外宣示要解決，但著力不深，一名濫訟當事人在提告、抗告訴訟過程可能耗費四、五名法官的司法能量，若立法建立律師代理制度，可降低法院案量壓力，增加法官人力調度。

如何透過認罪協商、律師代理等機制紓解案件壓力，法界討論多年，司法院不該視而不見，尤其在爆發疑似「過勞死」事件後，更應檢討案量、人力等根本問題，非流於表面，坐視下個悲劇發生。

詐欺

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