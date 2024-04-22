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停電頻頻惹民怨 民代轟就是不敢承認缺電

台灣新聞組／台北22日電
新北板橋南雅南路二段一處變電箱，21日疑因外物碰觸造成短路跳電，附近住戶與馬路陷入一片漆黑。（記者侯永全／攝影）
新北板橋南雅南路二段一處變電箱，21日疑因外物碰觸造成短路跳電，附近住戶與馬路陷入一片漆黑。（記者侯永全／攝影）

桃園市最近五天八度停電，超過三萬用戶受影響，「停電之亂」引發龐大民怨，許多市民紛紛詢問如何購買發電機或不斷電系統。有桃園市民抱怨，停電造成鐵捲門打不開無法開車、家電產品因停電故障，能聲請國賠嗎？台電昨天表示，無法預知桃園是否會再停電，會持續做好設備維護和巡視。

桃園廖姓電機行老闆說，最近停電頻繁，他接獲一個社區主委詢問，大樓發電機因停電故障，想買大功率發電機。徐姓市民說，中壢突然停電，家裡電器產品故障，電腦檔案資料救不回來，損失只能自己吞，還沒夏天就突然停電，電費也漲了，民眾情何以堪？

顧姓市民說，上次花蓮強震，家裡魚缸被震倒死掉好幾隻金魚，這次停電，金魚差點缺氧而死；龍潭中山里民停電，造成鐵捲門停電打不開，無法開車載孩子上學，不少里民向里長抱怨。

近期多次無預警停電，約半數行政區受到影響，桃園市長張善政火大、桃園市民氣炸，民代怒轟經濟部就是不敢承認缺電。台電副總經理蔡志孟錄製短影音說明桃園地區的停電原因，與設備故障以及大雷雨有關，他並呼籲外界給第一線付出的台電同仁肯定與支持。

蔡志孟說，部分政治口水將配電事故說成缺電，把用了好幾十年的需求面管理（意指需量反應措施）抹黑曲解，都對電業同仁不公平。

多起停電讓台電成箭靶，台電二區處業務副處長陳虹吟昨說，近期停電原因包括地下電纜故障、架空高壓線路斷線、樹木壓到線路造成饋線跳脫，以及沿海地區鹽塵害、大雷雨等造成線路損壞，近日台電都已持續盤點相關設備並加強檢修，目前無法預知桃園是否會再停電，但台電會持續做好設備維護和巡視，避免造成用戶不便。

陳虹吟說，市區較多地下電纜使用已久，設備較為老舊，長年使用容易自然劣化或損壞，接下來也會陸續更新，並加裝自動化開關，未來如果若再發生事故，可以比較容易判斷影響範圍，更快速復電。

新北市板橋區南雅南路昨天下午4時多也傳停電，影響270戶，附近路口紅綠燈停擺。台電人員趕往搶修，發現變電箱焦黑，研判有外物觸碰到電纜接頭導致故障，但現場沒看到小動物屍體或其他物品，須帶回拆解分析確認。台電台北南區副處長黃韻華說，其中170戶在一小時內先復電，另100戶晚間6時40分復電。

張善政

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