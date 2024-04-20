我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

台北誠品信義原址將開千坪星巴克 與西雅圖團隊密切溝通

記者林海／台南即時報導
圖為統一企業集團在台南開設新世代複合商場「Par K* Avenue」星巴克門市。(統一企業提供)
圖為統一企業集團在台南開設新世代複合商場「Par K* Avenue」星巴克門市。(統一企業提供)

統一接手台北誠品信義店後，將打造全新百貨「Dream Plaza」，對於招商進度，統一美麗事業董事長高秀玲今日透露，將在6樓打造600多坪的星巴克，加上7樓的空間，坪數就超過1000坪，已經是「超過旗艦店的概念。」

Dream Plaza規劃在2025年開幕，然而面對眾多將開幕的新商場，招商的困難度並不低，而為吸引來客，統一就規劃引進台灣首間星巴克旗艦店。

高秀玲表示，信義區百貨林立，同業也經營得非常好，因此統一會走自己的路，Dream Plaza原始結構就像百貨公司，因此概念不會像在台南的Par K* Avenue，而Dream Plaza位置就是捷運出口，上班族相多，除了白天的需求外，也要鋪陳環境，讓黃昏以後也有存在的必要性。

統一董事長羅智先說，信義區好像不需要多一個百貨公司，因此團隊壓力很大，但希望Dream Plaza成為「城市綠洲」的概念。

高秀玲也透露，美國對星巴克的管理是很嚴格，而Dream Plaza的星巴克不論是位置、坪數都很難得，因此希望把該家星巴克當成全球典範，成為一種壓力、激勵，而西雅圖最精湛的團隊也與統一不斷溝通，雙方非常努力。

星巴克 捷運 西雅圖

上一則

張忠謀獲中山勳章 直言台積電面臨土地水電資源挑戰

下一則

台電總經理請辭 王鴻薇：錯誤能源政策的代罪羔羊

延伸閱讀

星巴克新冷飲杯 減少20%塑膠用量

星巴克新冷飲杯 減少20%塑膠用量
關注牙齒關愛健康 郭爽牙醫團隊竭誠為您服務

關注牙齒關愛健康 郭爽牙醫團隊竭誠為您服務
星巴克全新「辣」味冰飲 買一贈一 驚喜還是驚嚇？

星巴克全新「辣」味冰飲 買一贈一 驚喜還是驚嚇？
驚喜還是驚嚇？星巴克推出辣味冰飲

驚喜還是驚嚇？星巴克推出辣味冰飲

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切