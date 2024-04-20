台北誠品信義原址將開千坪星巴克 與西雅圖團隊密切溝通

圖為統一企業集團在台南開設新世代複合商場「Par K* Avenue」星巴克門市。(統一企業提供)

統一接手台北誠品信義店後，將打造全新百貨「Dream Plaza」，對於招商進度，統一美麗事業董事長高秀玲今日透露，將在6樓打造600多坪的星巴克 ，加上7樓的空間，坪數就超過1000坪，已經是「超過旗艦店的概念。」

Dream Plaza規劃在2025年開幕，然而面對眾多將開幕的新商場，招商的困難度並不低，而為吸引來客，統一就規劃引進台灣首間星巴克旗艦店。

高秀玲表示，信義區百貨林立，同業也經營得非常好，因此統一會走自己的路，Dream Plaza原始結構就像百貨公司，因此概念不會像在台南的Par K* Avenue，而Dream Plaza位置就是捷運 出口，上班族相多，除了白天的需求外，也要鋪陳環境，讓黃昏以後也有存在的必要性。

統一董事長羅智先說，信義區好像不需要多一個百貨公司，因此團隊壓力很大，但希望Dream Plaza成為「城市綠洲」的概念。

高秀玲也透露，美國對星巴克的管理是很嚴格，而Dream Plaza的星巴克不論是位置、坪數都很難得，因此希望把該家星巴克當成全球典範，成為一種壓力、激勵，而西雅圖 最精湛的團隊也與統一不斷溝通，雙方非常努力。