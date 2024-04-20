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新聞評論／缺水又缺電 經濟部長王美花還在粉飾太平

聯合報社論
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

才4月天，全台21座水庫已有14座蓄水量不足四成，石門水庫僅剩24%，水情吃緊遠超過三年前的百年大旱。電力方面，備轉容量率夜間連亮紅燈，台電甚至要用三倍的價格向工業大戶「買電」，才勉強度過停電驚魂夜。「水電雙缺」危機今年撲面而來，經濟部長王美花卻仍滿口瞎說稱供電沒問題，也否認有任何限水限電計畫，她要粉飾太平到幾時？

經濟部職司經濟及產業發展，更是主管水電能源及相關基礎設施的機關。近幾年來，外界看到的，卻是經濟部的無能及偏差，不僅產業發展的「五缺」問題愈發嚴重，經濟比重上也出現一味倚賴「台積電獨大」的畸形結構。台積電在國際間發光發熱固是好事，但國內產業結構失衡，基礎設施布建落後，民生經濟遭到輕忽而房價高漲，都助長貧富不均，形成發展的腫瘤及病態。

蔡政府對此卻毫無自覺，藉著台積電的強大及國外建廠一味沾沾自喜；在政治掛帥的思維下，經濟部長更自貶為聽命執行者。正因為如此，過去台電一家公司即可順利執行的供電任務，如今變成由經濟部插手承擔。而由於執行的是錯誤能源政策，在經濟部介入主導下，更顯扭曲。供水問題也如出一轍，政府將大量用水優先提供工業使用，農民連年被迫休耕，僅領取少許補貼度日。蔡政府治下，心中似乎只有大資本家。

蔡英文的能源轉型政策，帶給台灣最明顯的「轉型」成果是：從過去的白天缺電，變成現在的晚上缺電。問題很明顯，就是基載電力不足，風光電力太不可靠。發生四一五瀕於大停電的驚魂夜後，王美花竟還大言不慚，說「不是電力不足」，是地震導致四個機組跳脫。對於桃園地區連三天無預警停電八次，她則稱是「電纜線太長」、「又有雷雨」導致設備故障。王美花的本事，是把全台供電脆弱的問題，模糊化為地區性的個案問題。殊不知，所有碎片拼湊起來，都指向同一答案：政府無能！

事實上，台電從2018年開始就推動「配電系統強韌計畫」，2023年又推動「配電系統五年升級計畫」，投入資金超過5000億元台幣（約153.7億美元），但各地跳電頻率卻是有增無減。尤其，經濟部4月才大幅調漲電價，月中就發生備轉容量率僅剩2.8%的險境，王美花「絕無缺電」的保證還有誰會相信？更不堪的是，四一五當夜，台電還用了每度12元台幣的天價向用電大戶「買電」。試想，賣電的公司，搞到要高價買電來填補，卻抵死不承認電力不足。一個政府要有多愚頑，才能承認自己錯了？

再看全台的水情。目前石門水庫已經乾涸見底，即使做過幾波人工造雨，蓄水量也僅剩24%。更嚴重的是，供應竹科用水的寶山及寶二水庫，蓄水量分別只剩22%和32%。目前，不少竹科廠商已經出動水車向外「買水」，以備不時之需。試想，若連工業用水都如此緊張，我們還有足夠的水供農民灌溉耕種嗎？那麼，接下來是不是要繼續要求農民休耕，以便把水留給工業使用？而那些連年休耕的農地，和大量被移作「種電」之用的林地埤塘，都不怕變成台灣環境生態崩壞之禍源嗎？

任期僅剩一個月的王美花，可以繼續在那裡打哈哈，假裝什麼問題都不存在。但五二○即將上任的賴清德總統和新經濟部長郭智輝，能假裝他們將承接的是形勢大好的完美遺產，而不是水電供應不繼、經濟失衡、環境失控的爛攤嗎？晶圓廠拚命蓋沒關係，但政府至少得告訴人民，水和電在哪裡？

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