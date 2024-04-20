我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

台股19日重挫774點史上最慘 台積電市值蒸發逾兆台幣

記者高瑜君／台北20日電
中東情勢緊張，台北股市19日重挫超過700點。(記者林澔一／攝影)
中東情勢緊張，台北股市19日重挫超過700點。(記者林澔一／攝影)

台股昨日在利率鷹聲再起、台積電釋出半導體產業偏空訊息、中東緊張局勢再升溫等3大利空集結下，賣壓傾巢而出，上演黑色星期五大逃殺戲碼，寫下盤中一度重挫逾千點、台積電市值蒸發逾兆台幣、3大法人大砍近千億元等6大紀錄，單日重挫774點收1萬95277點，成交量暴增至7244億元。

儘管市場賣壓沉重，不過國家隊積極護盤，8大公股行庫進場大買超180億元，以創新高買盤力道拉抬市場信心。台股昨日在跌深後，台指期夜盤已先反彈逾百點。

利空匯聚，美股期貨、亞股殺聲隆隆，總計台股寫下的6大紀錄包括：1.台股盤中重挫1009點，是台股史上盤中第2大跌點；2.收盤重挫774點，為台股史上單日最大跌點；3.成交量7244億元，史上第3大量；4.集中市場總市值單日蒸發2.1兆元，史上第2大。

5.台積電股價大跌54元，史上第2大，單日市值蒸發1.4兆元，史上第1大，台積電全日零股成交1165.05萬股，創新高；6.外資賣超857.5億元，史上第2大，3大法人合計賣超998.5億元，史上第2大，8大公股買超180億元，創新高。

台積電法說行情變臉，台股昨日重挫開低收低；周線大跌1209點或5.8%，第一金投顧董事長陳奕光以「歷史不會重演，但會押韻」來形容，在2013年張忠謀在台積電法說會釋出對展望保守，隔日亦引發台積電跌停，這是自2008年金融海嘯以來台積電首次跌停板。

陳奕光認為，昨日有點反應過度，因台積電並沒有下修自身獲利，預料產業利空賣壓已獲得宣洩，後市宜留意跳空缺口是否能快速站回。

此外，融資、大戶也停損出場，導致市場高本益比指標族群千金股賣壓重重，族群股價一片慘綠，逾半數千金股跌幅超過半根停板，其中尤以力旺跌停最弱勢，聯發科大跌57元收993元，退出千金股行列，使千金股檔數減少至14檔，融資餘額降至2820億元。中小型股賣壓亦相當沉重，櫃買指數一舉摜破季線，下跌3.29%或8.26點，收242.42點。

群益投顧董事長蔡明彥認為，昨日台股重挫，短線客進場大舉搶帽，政府資金等也進場大力逢低承接，行情在下殺過程中出現換手量，這是好事，對中長期後市並不悲觀。

台積電 台股 融資

上一則

追悼過勞法官聲中 又有48歲女法官辦公室昏倒無意識

下一則

「男上加南」有官做 賴清德用人豪賭完全不演了

延伸閱讀

台股19日重挫774點 史上最慘

台股19日重挫774點 史上最慘
台股出現史上最大災情 證交所說話了：都是他們惹的禍

台股出現史上最大災情 證交所說話了：都是他們惹的禍
台積電法說震撼 三個下修 半導體、晶圓代工、車用市場 不如預期

台積電法說震撼 三個下修 半導體、晶圓代工、車用市場 不如預期
外資搶進 台積持股市值創新高

外資搶進 台積持股市值創新高

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切