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黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

台灣新聞組／台北19日電
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

4月15日傍晚台電一連4部機組跳電，導致電力供應吃緊，為避免引發限電危機，台電緊急向用電大戶高價買電，台電總經理王耀庭昨天坦承，最貴買到每度12元(台幣，下同，約0.37美元)；這已是需量競價機制的「天花板價」。至於台電這次總共花了多少錢調度電力？王耀庭說，台電還沒算。

15日傍晚5時許，大潭8號機跳脫，損失110萬瓩電力供應，備轉容量低至3%，全台瀕臨分區限電危機；到了傍晚6時許，明潭4、5、6號機一起跳機，再損約80萬瓩供電能力。台電除立即「水力全開」、啟動核電廠內柴油發電機，也祭出需量競價機制，花大錢向民間大戶買電。

立委楊瓊瓔昨天在立法院經濟委員會質詢這次限電危機用電大戶配合支援發電的狀況，以及台電付出多大代價。王耀庭答詢指出，「有的大概8元，有的是比較貴的是10元」。楊瓊瓔進一步追問，是不是有一度12元的電價？王耀庭才說「有」，表示臨時調度過來的有用到12元。

台電表示，「需量競價措施」是指系統高載時期，開放用電戶把省下來的電回賣給台電，並由用戶出價競標，台電則採愈低報價者先得標方式決定得標者。台電4月起調漲電價後，平均電價為3.4518元，去年0418也發生備轉容量過低瀕臨限電事件，台電需量競價以每度10元「流血價」向民間購電，當時就引發不少批評聲浪；這次以高達12元購電，更是引發非議。

台電副總經理蔡志孟表示，需量競價是常態措施，平常是前一天決定隔天的採購量價，每年4月會開始有此需求，並涵蓋整個夏月時間，15日因供電出現緊急狀況，而臨時加價兩成向大用電戶買回電力，這是今年以來第一次因緊急需求而加價購買。

415北台灣險些限電，經濟部長王美花昨日於立法院經濟委員會備詢時坦承，當日備轉容量僅約3.2%，但沒有聽說限電、分區停電等相關訊息；不過國民黨立委張嘉郡當場秀出台電內部簡訊，表示當晚原訂7時已準備限電，打臉王美花的說法。

針對王美花所言，張嘉郡表示，台北、基隆區域調度中心（ＡＤＣＣ）接獲中央調度中心（ＣＤＣＣ）指示，預計於15日晚間7時實施輪流分區供電，她也調出台電備轉容量圖與電網大幅降壓，反駁經濟部。

張嘉郡指出，王美花承認15日全台電網備轉容量不足4%，離全台大跳電只是一線之隔，這種情況下，電力調度中心做好限電準備應該是標準程序，台電卻否認，只有兩種可能，不是說謊，就是無能。

桃園市三天來五度停電，民眾抱怨連連。(圖／桃園市議員凌濤提供)
桃園市三天來五度停電，民眾抱怨連連。(圖／桃園市議員凌濤提供)

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