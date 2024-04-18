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4大專校院退場 5月安置981生

記者許維寧／台北18日電

少子化下，大專校院陸續退場，其中大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學等四校將於7月底停辦。教育部表示，四校合計需安置981名學生，將以鄰近縣市、類型相似的私立學校為主，並排除預警、專案輔導學校，預計5月正式分發安置。

教育部昨赴立法院報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」，朝野立委多關心學校倒閉退場後的學生安置問題。

立委柯志恩指出，近年如稻江管理學院退場，學生卻被安置到近年已退場和即將退場的台首大、大同技術學院；南榮科大退場時，學生又被安置到環球科大、大同技術學院、東方設計大學，三校如今都將走入歷史，「弱轉弱」的問題，影響學生權益。

此外，為了鼓勵學校聘用停招、停辦學校的編制內專任教師，教育部2021年增加私校獎勵經費，若學校聘任近三年全面停招停辦學校教師為專任教師，會依教師職級核給相應補助，不過根據教育部統計，該方案上路以來，獲其他私立大專校院聘任的退場學校教師僅十位，遭立委萬美玲質疑成效不彰。

高教司長朱俊彰說，近期已排除預警、專案輔導學校，四校執行安置，不會再將學生安置到預警學校。目前已暫無專輔學校，預警學校則還有二所，但依慣例不公布。

教育部長潘文忠表示，已依私校退場條例成立基金，學校退場時可為教師提撥資源。

教育部

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