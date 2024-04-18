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暫停大區輪作 農民怨政府太算計

台灣新聞組╱桃園18日電
農業部推動「大區輪作」政策，去年底評估今年不缺水而暫停，不料今年北部水情嚴峻，恐影響一期稻收成。(記者黃仲裕／攝影)
農業部推動「大區輪作」政策，去年底評估今年不缺水而暫停，不料今年北部水情嚴峻，恐影響一期稻收成。(記者黃仲裕／攝影)

2021年百年大旱，農業部推動「大區輪作」政策，去年底評估今年不缺水，暫停大區輪作，未料今年北部水情嚴峻，一期稻抽穗期面臨缺水，恐影響收成；桃園市農民昨天怒批是政策錯誤導致，「政府太會算計」。

「以我四、五十年耕作經驗，老天爺不會年年豐水或一直旱災。」新屋區謝姓農民說，政府看今年水情好，為了省下補助金而停止實施大區輪作，怎料春雨不來，集水區沒水，水情不如預期，只好採輪流停灌方式，若真的發生旱災而停止農業供水，農民就欲哭無淚了。

觀音區農耕逾半世紀的梁姓農民說，今年如果實施大區輪作，就不會發生如今的狀況；楊梅區葉姓農民說，希望農業供水穩定，若缺水進入分區輪灌，將影響一期稻收成。

3年前大旱，農業部推動大區輪作政策，以兩年為一個循環，讓灌區輪值，輪值灌區的一期作可不種水稻，改種生產環境維護或轉旱作來領節水獎勵。據此，稻農依循兩年內4期只種3期，加上大區輪作，能省下20%的農業用水。農糧署去年11月考量目前全台重要供應農業用水水庫均已接近滿庫，今年暫停實施大區輪作措施，不料卻水情吃緊。

桃園市大園區、新屋區、楊梅區和觀音區是北台灣水稻重要產地，往常在插秧的「整田期」與稻作成長的「抽穗期」用水需求大，秧苗扎根成長的「本田期」較無用水需求；桃園一期稻目前已進入本田期，預計5月進入抽穗期，但水情不樂觀。

全國及桃園市農業機械耕作服務協會理事長陳燕卿指出，有些農民因實施大區輪作而不能耕作屢有怨言，今年總統大選，政治因素介入後就取消輪灌政策，結果耕種面積增加、水源短缺，出現如今的窘境。

桃園市長張善政指出，今年一期稻的抽穗期大概在5月底，如果梅雨來了，稻田用水或許靠雨水就能滿足，但如果梅雨沒來，石門水庫水情又沒有改善，「農民恐怕要做最壞的打算」。

本田 農業部 張善政

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