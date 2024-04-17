桃園新北萬戶停電 台電驚心動魄17小時

4月供電狀況頻傳 製表／張睿廷

4月15日，台電先後有四部重要發電機組密集出現跳機，北台灣差點大停電。雖然台電表示問題已解決問題，目前對供電沒有影響，不過桃園市昨天下午到晚上多區陸續停電，累積影響上萬用戶。此外，新北市中和區連城路、中正路昨天下午也無預警停電約三小時，938戶、2000多人受影響。

周一台電供電因機組連續跳脫一度危及穩定，差點啟動停限電計畫，後來包括台積電 等民間企業緊急支援，才驚險拉回。台電副總經理蔡志孟說，各機組陸續修復併聯，今天以後的供電狀況會更穩定。

不過，就在桃園大潭電廠昨稱跳機問題前晚已解決，對供電沒有影響，但桃園大園、中壢青埔地區昨下午卻突然發生3762戶停電，接續桃園及龜山也分別有2081戶及3293戶。不過，昨晚桃園區中正路一帶再度突然停電，影響戶數高達7045戶，讓昨天桃園累計停電戶數共1萬6181戶，台電趕緊派員至現場並搶修。

準閣揆卓榮泰昨天宣布財經內閣時，針對如何保證不缺電時表示，未來不只準經濟部長郭智輝，所有行動創新AI團隊都將以穩定供電作為第一要務。但國民黨 立委賴士葆質疑，現在才4月電力就已經不足，大家7月都會開冷氣，屆時缺電問題恐更嚴重，賴政府應思考核二、核三延役一事。

前晚當台電發言人對外宣稱供電已回穩時，事實上還去電各主要發電單位，告知電力警戒通報結束時間順延至「再次來電」為止，代表供電極度危急，絕非經濟部與台電對外宣稱供電無虞的雲淡風輕。

諷刺的是，經濟部長王美花與台電董事長曾文生，在花蓮大地震 後多次接受媒體訪問，稱四○三地震沒有像九二一地震造成大規模停電，是蔡總統的能源轉型政策所致。但前天17小時驚心動魄的供電狀況，差點成為蔡總統任內第五次大規模停電的背後，就是蔡總統的能源政策所致。