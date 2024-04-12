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愛貓人要求暫停拆除救貓 天王星主委崩潰大哭吐血

台灣新聞組／花蓮12日電
天王星大樓主委王貞云11日情緒崩潰大哭，疑似咬到舌頭而吐血。（記者王思慧／攝影）
天王星大樓主委王貞云11日情緒崩潰大哭，疑似咬到舌頭而吐血。（記者王思慧／攝影）

花蓮強震造成市區天王星大樓倒塌，現正進行拆除作業，大樓主委王貞云每天都到現場關心狀況，不過因外界希望暫停拆除作業先搶救貓咪，令她備感壓力，昨天她到拆除現場，情緒崩潰大哭，疑似咬到舌頭而吐血，一度癱軟在地，現場消防員協助安撫，並送上救護車。

來源：聯合新聞網

天王星大樓拆除作業期間，因裡頭原本有五隻貓，許多民眾看到網路直播與報導，希望工程人員能先暫停作業救出貓咪，日前「橘子」、「妹妹」先後獲救，前天與昨天罹難康老師的愛貓「貓咪」現蹤。

有網友在網路上留言，「建管處不協助清除路面，所以消防隊沒辦法用雲梯車吊誘捕籠上去誘捕孩子們，麻煩大家打電話去罵」。

王貞云昨天到現場情緒激動，她說，知道大家愛貓，自己也有兩隻貓，請求網友們不要請拆除人員停止拆除作業，「現在沒有人拆除，以後誰幫我拆除」。她哭喊，災民沒有家也沒有錢，每天晚上都接到救貓的電話，讓她備感壓力。話說到一半，王貞云情緒崩潰跪地，突然嘴巴流血，更一度癱軟倒地，警方立即請救護車救援。

綽號「貓男」的男子現場與民族里長張東耀起爭執，他說，只是希望縣府能把地上的廢棄建材清除，並能暫停拆除作業，用消防雲梯車吊掛誘捕籠上去，人也不會上去，「只要暫停拆除，貓咪就會現身」，質疑為何不能做。

民族里長張東耀表示，有民眾在網路上號召，要一人一通電話打到縣府，增加縣府的困擾，大家都希望大樓趕快拆除，也會盡可能救貓，昨天凌晨工程人員也有把誘捕籠放上去。有民眾說可以用消防雲梯車上去放誘捕籠，但工程人員說現場地基不穩，消防車若斜一邊非常危險，「怎麼可能讓消防冒險」。

張東耀說，有非常關心貓的民眾打電話來，在安全的情況下，一定會盡力救貓，可是有民眾用這樣子的做法指揮現場人員，「我覺得這樣子是不太好啦」。

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