我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

蘇丹紅逐批查驗出包 衛福部長薛瑞元道歉

記者李青縈／台北11日電
衛福部去年底起針對大陸進口辣椒粉百分百逐批查驗，卻仍有蘇丹紅問題產品流入市面，衛福部長薛瑞元（左）於立院致歉。(記者林俊良／攝影)
衛福部去年底起針對大陸進口辣椒粉百分百逐批查驗，卻仍有蘇丹紅問題產品流入市面，衛福部長薛瑞元（左）於立院致歉。(記者林俊良／攝影)

蘇丹紅、寶林茶室、王品旗下兩家餐廳，近期食安事件頻傳，立委爆料，指衛福部去年針對中國大陸進口辣椒粉展開百分百逐批查驗，卻仍有兩批問題產品流入市面？質疑衛福部把關不力。對此，衛福部長薛瑞元昨於立院公開致歉「這是我們的錯」，指令不夠明確，讓基層同仁誤會當時僅逐批查驗農藥。

立委黃國昌昨在立法院衛環委員會表示，衛福部聲稱早在去年12月11日起，即對中國辣椒粉採取百分百逐批查驗蘇丹紅，怎麼今年1、2月仍有不同廠商輸入違規產品，流入市面，「這件事情是怎麼發生的？難道逐批查驗是假的嗎？」

薛瑞元說，「我在這裡要先道歉，可能是我們的指令不夠明確。」，中央下達百分之百逐批查驗指令，海關、食藥署基層同仁或許以為百分之百查驗的是農藥，而蘇丹紅並沒有百分之百，才會遺漏掉兩批進口的問題產品，「是衛福部高層這邊指令不夠明確，所以這是我們的錯。」

黃國昌另質疑，違規業者保欣企業在連續五批「逐批查驗」後改為「加強抽批」，並未維持百分百查驗。對此，食藥署長吳秀梅表示，依照規定，如果連抽五批合格後，就會調降為加強抽批（抽驗率兩成至五成），如被列為「監視查驗」，就採最高規格，需百分百查驗。

薛瑞元表示，蘇丹紅案確實不能以「常規」看待，目前明確列出九種不應出現的食品添加物，適用「食品及相關產品輸入查驗辦法」，在邊境查驗上不應降級。

目前只要邊境查驗出含有蘇丹色素的商品，應由輸入者負責銷毀。

上一則

至少有7年…鼎泰豐在澳洲扣薪做假帳 遭重罰

下一則

國民黨諷報恩內閣 民眾黨籲新行政團隊別活在雲端

延伸閱讀

創意私房案 台衛福部首引行政執行法強制封網

創意私房案 台衛福部首引行政執行法強制封網
衛福部長10多人角逐 賴清德恩師陳志鴻呼聲高

衛福部長10多人角逐 賴清德恩師陳志鴻呼聲高
徐巧芯指下班出席樂團活動疑違社會觀感 王必勝直球對決

徐巧芯指下班出席樂團活動疑違社會觀感 王必勝直球對決
傳被點名「留校察看」 薛瑞元：這問題我不回答

傳被點名「留校察看」 薛瑞元：這問題我不回答

熱門新聞

台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
花蓮地震第10名死者連男今天下午被送抵花蓮市立殯儀館，妻女（黃衣者）稍後也抵達。（記者陳敬丰／攝影）

花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

2024-04-04 09:31

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵