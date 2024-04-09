夢想被強震打破... 「迷你小部落」山月村旅館停業

太魯閣國家公園受到地震重創，何時開園還沒時間表，園區內的「山月村」文創旅館宣布停業，將辦理資遣。(山月村提供)

「非常抱歉！山月村將結束經營！」位於太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，也提供在地族人工作機會，屹立園區20年卻被強震擊倒，負責人「村長」鄭明岡昨天深夜在臉書 發文，表示因為園區可能無限期封閉，合約也快到期，忍痛作出停業決定，後續將依法規辦理資遣。

「山月村」飯店位於峽谷環抱的翠綠台地上，整排小木屋環境清幽，整體風格極具原民風味。目前正職42人，還有幾位工讀生，除了鄭明岡和財務長，其餘全數進用太魯閣族人，每天中午、晚上的表演，有原民歌舞、口簧琴、街舞等，都由員工及其子女擔綱，就連鄭明岡也要拿起麥克風主持，就像一個迷你小部落。

3日發生大地震 ，靠山的山月村有大小石塊滾下，其中兩顆巨石幾乎和小木屋一般高，樂觀的鄭明岡原本還想請來太魯閣族藝術家，在大石頭刻上山豬等意象，做成裝置藝術，但後續聽到專家學者評估重新開園至少1、2年，他心都涼了。

鄭明岡說，3日上午大地震，上班的10名員工有1人受困，1人被落石砸中手臂骨折，目前還在醫院治療。其餘8人都平安上山，照顧80幾個國內外客人。

大震過後還有大小餘震，住房客很害怕，全部擠在大廳，也沒水沒電。他和員工從客房拖出床墊鋪在大廳，也安撫客人，幸好隔天下午特搜隊員就到來，將人帶出去。

鄭明岡說，自己已經68歲，原本培養6位主管，每天安排一人「代理村長」，希望員工入股接班，自己可以退居幕後，但滿心夢想全被大震毀了。

他表示，園區最怕颱風、地震，一旦天災交通中斷就會受困，11年前曾因颱風造成園區內白沙橋路段嚴重崩塌，當時受困28天，這次園區幾乎柔腸寸斷，短期難復原。

鄭明岡說，山月村和國家公園管理處簽OT案，10+10年的合約將在今年9月23日走完，原本他想續約，但大震過後山月村小木屋、公共衛浴、客房等都須修繕，還有幾顆超級大石頭要處理，等這些完成也半年過去、合約也已結束 ，園區至少要1、2年後才可能開放，這段期間沒有遊客，「村長的夢想被強震打破」。

他說，會按合約規定點交，並依法規辦理資遣，期許未來重新開園再辦理招標，山月村原本的員工能夠爭取經營，如果他到時候還活著、還能走，一定會協助。