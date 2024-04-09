屏東午仔魚檢出致癌物還原型孔雀綠 養殖業者遭罰

屏東縣協春水產有限公司的午仔魚，經檢出0.0024ppm的「還原型孔雀綠」，依規定不得檢出，已由屏東縣政府裁罰6萬元台幣。圖為屏東養殖午仔魚出口示意圖，非經檢出業者。（記者劉學聖／攝影）

台灣再現養殖海產致癌 孔雀綠汙染，衛福部食藥署昨公布，協春水產股份有限公司所養殖的午仔魚被檢出0.0024 ppm的致癌風險物質「還原型孔雀綠」，已由屏東縣衛生局裁罰6萬元，這批不合格午仔魚共重780公斤，均為出口外銷，未於國內販售。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，孔雀綠在魚體內代謝後形成「還原型孔雀綠」，均有致癌風險，動物實驗發現，實驗小鼠攝取大量孔雀綠，將影響肝臟功能，且甲狀腺功能也會異常，長期下來，恐增加肝癌風險。

食藥署昨公布今年1至2月份「衛生單位檢測 禽畜水產品藥物殘留結果」，抽驗進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所販售的692件產品，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準，其中一件檢出動物用藥殘留與規定不符。禽畜產品農藥殘留總計檢驗124件，均符合規定。

食藥署副署長林金富表示，該動物用藥殘留違規案件即為「還原型孔雀綠」，魚類在養殖過程中可能因為碰撞等原因受傷而感染，而孔雀綠具抗菌效果，多用以治療魚體皮膚感染，但依現行規定，僅能用於觀賞魚類，不得用於人類食用的水產品。至於「還原型孔雀綠」，則是孔雀綠的主要代謝產物，這次午仔魚被檢出「還原型孔雀綠」的養殖業者，為首次違規。

上一次台灣養殖魚類被檢出孔雀綠不合格案例係發生於去年2月14日，同樣在屏東縣，當地衛生局於里港鄉抽驗「鮮魚午仔魚」，檢出「還原型孔雀綠」與規定不符，來源為屏東縣賴姓養殖業者，由屏東縣政府裁處3萬元。

農業部 漁業署指出，「還原型孔雀綠」依規定不得檢出，漁業署已函請屏東縣政府追溯來源養殖場，並請依「動物用藥品管理法」核處，屏東縣政府除了予以裁處，並將該養殖場列為必檢戶。

漁業署說，屏東午仔魚產量占全國九成，已請屏東縣府將轄區內養殖午仔魚納入高風險監測魚種，加強抽樣檢驗；另將與防檢署加強用藥稽查。