全台逾50年老屋百萬戶 藍委籲危屋強制都更

國民黨立委王鴻薇籲強制危老屋都更。(本報資料照片)

花蓮地震 震出老屋問題。據內政部統計，全台半數房屋屋齡超過30年以上，而50年以上老屋有111萬戶，國民黨 立委黨團憂心如果雙北發生大地震，恐超過4000戶倒塌，呼籲中央強制健檢，針對危屋強制拆除、都更，並對老舊建築的耐震度檢測給予補助。行政院長陳建仁昨表示，台灣處於地震頻繁地區，政府一直很注意危老建築的都更，「都更三法」通過至今已核准4000多件，中央會繼續與地方及民間一起努力把危老都更的工作做得更好。

國民黨立委王鴻薇表示，危老或都更都適用「時程獎勵」，鼓勵愈早做得到容積獎勵愈高；不過「危老重建條例」獎勵今年5月後將由最早的10%降至1%，沒了誘因如何加速危老重建？她說，2019年都更有時程獎勵，前5年可拿到10%容積獎勵，5年後只剩下5%，包括畫定都更區域及未畫定都更區域，政府若要繼續鼓勵民眾危老都更一定要修改法規，重視房子又老又舊的事實，全面檢驗危老建築，提供民眾相關檢驗補助。

陳建仁昨天出席金馨獎頒獎典禮受訪表示，政府2017年到2019年通過「都更三法」就是希望對危老都更加著力，該法通過至今已核准4000多件。

另外，針對在野黨提出修正預算 法方向，陳建仁認為台灣地震頻繁，除了要做好事先防範準備，也須在災變發生時第一時間就提供足夠救援和協助，有好的預算編列機制才能讓政府因應各項可能產生的緊急應變並及時做出必要作為。