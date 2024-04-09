餘震不斷、2層樓巨石擋路 砂卡礑搜救增難度

花蓮縣消防局特搜隊8日在砂卡礑步道搜尋失聯者，遇上大石頭擋路，只能想辦法切割巨石往前。(圖／消防署提供)

花蓮強震第6天，搜救行動持續，雖動用大型機具協助，但6名失聯者仍未尋獲。其中，砂卡礑步道因有兩層樓高的巨石及堰塞湖阻擋，搜救進度緩慢；Ｖ型峽谷部分，因1小時內發生4次坍塌，也暫時中止搜救任務。

目前6名失聯者中，除確認63歲蕭姓男子在Ｖ型峽谷中和礦區遭土石掩埋、游姓男子妻兒3人在太魯閣國家公園的砂卡礑步道遭遇落石，搜救單位研判星國夫婦當天應已走過砂卡礑步道五間屋，應在崩壁處遇險。

搜救人員昨兵分兩路帶著搜救犬在五間屋及往前700公尺崩壁搜索星國夫婦，但沒有結果；夫婦家屬昨趕抵花蓮，將兩人衣物交給搜救犬聞味道，希望有利搜尋。另外，搜救人員一度在步道0.85公里處聞到明顯異味，但檢視後也未發現異狀。

搜救人員在步道除採取陸攻，也派一組人循水路跟著挖土機挺進，但途中遇到前方有高達兩層樓高石塊擋住去路，雖設法打碎巨石，但旁邊有小型堰塞湖，怪手過不去，繞路方式也要再評估。

Ｖ型峽谷中和礦區的搜救現場，空勤直升機出動卻因天候不佳無法搜索，救難人員調用大型重機具挺入山區救援，昨天推進700公尺後，餘震頻繁，邊坡1小時內發生4次坍塌，考量搜救人員安全，暫時停止作業。

65歲連姓男子在太魯閣國家公園小錐麓步道健行時遇難，搜救隊雖尋獲遺體，但家屬發現少了左手臂，花蓮特搜隊昨協助尋回斷肢送交給家屬，讓遺體得以完整。花蓮縣政府今天將在市立殯儀館舉行「花蓮0403震災罹難者頭七功德法會」。

花蓮強震造成重大災害，財團法人賑災基金會「0403花蓮震災募款專案」至昨天下午4時，收到超過10萬筆捐款，金額超過台幣2億8000萬元(約872萬5600美元)捐款，將協助受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建。

另外，花蓮縣政府收到的善款有台幣1億多元，但與6年前0206地震 時募得27億元相差甚大，縣長徐榛蔚昨在臉書 再公布捐款訊息，盼各界慷慨解囊；她說，大地震過後不僅是災後復原重建，更是「信心重建」、「信任重建」工程，急需民眾與花蓮站在一起，她並在留言處貼上「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」帳號，盼大眾發揮愛心。