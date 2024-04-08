花蓮太魯閣住半個月狂讚「太美了」 加拿大遊客嘆震後再也看不到

花蓮太魯閣國家公園是國際級景點，常常吸引外國遊客到訪，此為砂卡礑步道。（報系資料照片）

花蓮太魯閣國家公園是國際級景點，常常吸引外國遊客到訪，然而0403大地震 造成山區嚴重災情，砂卡礑步道、白楊步道等處落石坍方，不少國內外遊客因此受困。一名加拿大 遊客向聯合報記者分享，3月上山就被太魯閣景緻吸引，直接住下待了至少20天，感到很幸運，因為從今往後無限期關閉，再也看不到了。

加拿大籍人士來台免簽90天，一名遊客A小姐去年首次來台玩了2個月，搭高鐵玩透北部和西台灣，一心想造訪花蓮太魯閣的她，今年2月再度來台避冬，這趟90天要待好玩滿。

她的自助旅行環島之旅，先在台北待個半個多月，遊歷東北部到富貴角、宜蘭南澳等地，一路南下玩到花蓮就走不了了，一待就是一個月。

「去年沒來太魯閣，這次一定要來」，A小姐興沖沖地分享，在花蓮市區待了10來天，一上山，就被太魯閣的壯麗美景吸引，不停大讚「非常漂亮、太喜歡了」，尤其到訪禪光寺，更被它的僻靜與景致吸引，當時便決定留下來做義工，住了20幾天。

「再也看不到了，太魯閣無限期關閉」，A小姐感嘆，九曲洞、燕子口等好多景點都還沒去過，不知道多少年以後，才可以再次來玩。