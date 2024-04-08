私立大學退場海嘯 老師淪街頭藝人

教改廣設大學掀起私立大專退場海嘯，教職員生首當其衝。有退場老師轉而南北奔波到各大學兼職，或到中小學擔任代課、代理教師，甚至成了流浪老師返鄉種田、當起街頭藝人；有學生則是被安置的學校退場而被迫休退學。

高教工會研究員陳柏謙說，學校退場後找到全職教師的比率極低，少於5%。教育部 委託經濟部成立「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，但根據教育部去年3月在立法院報告指出，成立六年約1000名教師求職，僅成功媒合69位進入產業界，遭立委要求檢討或提更適解方。

另，教育部統計，2023年前11所退場學校共安置2813名學生，638人休學、轉學或退學，比率近二成三。

原台灣首府大學研究生陳建良，去年被安置到南台科大。他說，不少學生像球一樣被踢來踢去，為爭取相關權益，他曾帶頭去教育部抗議。

老師也受害。明道大學資訊傳播系專技助理教授黃榮哲說，58歲的他去年提早退休 ，一度去當街頭藝人；去年去小學代課，一周19堂，月收2萬5000元台幣(約778美元)，也接樂團表演，直說「幸好有第二專長。」