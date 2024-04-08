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教改30年 廣設大學惡果反噬 學界：無法回頭錯誤政策

記者許維寧／台北8日電
國教行動聯盟針對大學考招亂象，2019年5月，號召數百名家長向教部陳情，希望增加考試鑑別度、終結教改之亂、成立教改檢討委員會。(本報資料照片)
國教行動聯盟針對大學考招亂象，2019年5月，號召數百名家長向教部陳情，希望增加考試鑑別度、終結教改之亂、成立教改檢討委員會。(本報資料照片)

30年前，台灣史上最大教改工程上路，包括廣設大學等政策惡果仍持續發生中。至今年7月底，已知有15所大專院校走入歷史，其中有13所是專科升格或改辦。

教改今年滿30年，大學退場遺毒是現在進行式，教團預估到2028學年恐有40所大專倒閉。學界認為，教改廣設大學是當年為追求平等教育與緩解升學壓力的願景，但當政治支票凌駕教育，技專浮濫升格是「無法回頭的錯誤政策。」

1994年4月10日，多個民團與學界上街遊行，並成立「四一○教改行動聯盟」，提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學與推動教育現代化等四大訴求。教育部同年6月召開「第七次全國教育會議」，時任教育部長的郭為藩提出當前主要教育問題檢討。之後依該次會議建議，行政院成立教育改革審議委員會（教改會），由時任中研院院長李遠哲擔任召集人，隨後教改會提出「教育改革總諮議報告書」。

教育部前部長黃榮村說，教改總報告書提到，台灣高教應持續擴充，最好作法是由政府掌握公校、加以規畫，讓私校自由調節，也提到高教鬆綁，包括高教容量應持續增加。教育部前部長吳清基也說，當年定調由政府先創設公立大學，但隨後民間也積極加入。

靜宜大學監察人陳振貴形容，廣設大學提升淨在學率，支撐產業發展，願景確實是「彩色的」，但沒有預估到20年後少子化問題是一道「黑白」，尤其1999年前後私立專科大幅升格，明顯是總統大選胡亂承諾和政治凌駕教育的結果，是無法回頭的錯誤政策。

黃榮村說，過去專科改制為技術學院，據查有年度限額六所慣例，但當年接近大選時遭破壞；當年若緩慢升格、滾動修正，應很快能看到逐漸明晰的少子化趨勢。

2014年，高鳳數位內容學院因負債成為近十年第一所退場學校，同年永達技術學院亦停辦，至今年7月底共15校走入歷史，其中高達13校過去曾從專科轉學院或學院變大學，甚至有的一路從專科升格學院再改為大學或科大。

黃榮村說，1999年前，大學總量仍供不應求，雖有人對人口長期下降表示憂慮，但很難提出具體警告、也沒人當真。吳清基指出，廣設大學是回應人民和時代的需要，讓專科升格為學院也是鼓勵技術、知識提升，「但當時誰也沒想到少子化、不知道這麼嚴重。」

教育部 升學 支票

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