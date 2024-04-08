勇救12人 希臘女婿：我不是英雄 只是落實40年前承諾

台灣前駐紐西蘭代表蔡爾晃的女婿Dimitris Belbas（左）在強震後協助救人，7日和妻子現身，回想當時景況數度哽咽、泛淚，他謙稱只是做他做得到的事。（圖／民眾提供）

「我覺得我不是英雄，只是做了本能可以做到的事。」在中橫白楊步道協助12人脫困、被災民封為「救難英雄」的希臘籍遊客Dimitris Belbas昨天脫困，他謙虛地稱年幼時擔任童子軍曾宣誓扶助他人，如今只是落實40年前的承諾；他談起協助救援過程，紅了眼眶還哽咽到說不出話來，顯露這段經歷的驚恐。

此外，屏東縣消防局特搜義消隊小隊長、八八風災時曾和同村三名青年協助部落百餘人脫困被封為「佳暮四英雄」的賴孟傳，隨隊深入花蓮災區，用一條抹布、一條扁帶、一根樹枝製作簡易背架，將受困在太魯閣九曲洞的骨折傷患背在背上，小跑步近兩公里送到安全處所送醫，英勇行徑獲得讚揚。他說，當時餘震、落石不斷，被隨便一顆砸到都會要命，一心只想快點遠離危險地帶，邊跑邊躲落石。

Dimitris Belbas是台灣前駐紐西蘭代表蔡爾晃的希臘籍女婿，他在中橫公路溪邊路段搶通後，昨被接駁到南投，透過妻子翻譯受訪，他說當天和妻子及岳母出遊，地震 發生時，和台電三名人員在一起，六人受到驚嚇，心情平復後，開始擔憂和他們互動良好的一家五口。

「當時我別無選擇，必須把所有人救出來。」提到救援一家五口過程，Dimitris Belbas哽咽到說不出話來。他妻子說，那家人帶著小孩、推著娃娃車，作為一個父親，那種「知道對方的位置、不知道是否遇難」的心情很難形容，所幸搜尋兩個多小時後看到一家五口安然無恙。Dimitris Belbas聲稱多虧妻子的協助才讓大家能同心協力脫困，但昨天保七總隊公布搜救照片，讓許多人看了都覺得「救難英雄」當之無愧。

警方說，白楊步道1.7公里處因大量落石阻斷，十多人受困，希臘男子帶大家穿越土石堆，躲在安全處所待援，當時有一家五口的三名小孩無法跟著大人攀越巨石，希臘男子跑到附近的保七第九大隊天祥小隊求援。保七人員帶著繩索、安全盔及手套趕抵，在希臘男子協助下，於危險的坍方路段拉起保命繩索，小孩在大人引導下，拉著繩索走過崩塌路段，最後全數脫困。

來自屏東霧台鄉佳暮部落的賴孟傳，4月3日花蓮地震後隨屏東特搜大隊於第一時間趕抵花蓮災區，完成天王星大樓任務後，隨後被派到山區救援。

5日上午7時半，賴孟傳與隊友挺進太魯閣九曲洞，9時許接觸到五男四女共九名受困者，其中年約50歲的曾姓男子左手骨折、左腳撕裂傷腫脹，賴孟傳評估在落石區使用長背板搬運，除了需要六名人力，也增加風險，決定用背運的方式迅速將傷者後送。

「現場有什麼就用什麼」賴孟傳說，他借了一條扁帶，與一旁的樹枝做成簡易背架，並用了一條抹布當頭帶，背起曾姓傷者就往落石區跑去；為了閃避小落石，在顛簸不平的坍方路段找路，時而小跑步、時而快走，花了半小時將人送到近兩公里外的安全地點。