震後5天 中橫、蘇花搶通 天祥西寶國小59師生繞半個台灣回家

花蓮縣西寶國小學生地震後受困，因餘震不斷，把課桌椅搬到樹蔭下上課，還考了期中考。（圖／西寶國小提供）

4月3日花蓮大地震 毀了家園，也中斷了交通命脈。經連日搶修，交通部表示省道公路系統已全數搶通。此外，花蓮縣秀林鄉西寶國小在此次地震後成了「孤島」，所幸校舍並未受損，靠著空投物資及居民援助，正常上下課，還舉辦了期中考。昨天中橫公路搶通，師生們搭巴士從南投下山，離開受困多日的校園，繞半個台灣回到花蓮。

公路局昨表示，台中市和平區台八線臨37便道（中橫便道）昨中午12時搶通後，省道公路均已完成搶通；因山區路段邊坡狀況仍不穩，考量仍有不確定風險，中橫兩路段、蘇花公路一路段仍採取管制，有條件限時段開放通行，將持續辦理災後復建工程。

公路局表示，昨天搶通的中橫便道於下午2時、4時30分，開放兩班次通行。4月21日前，每日上午巡察邊坡及路面安全後，開放中午12時、下午4時30分等兩班次；4月22日後，依邊坡狀況檢討管制機制，視當時雨量、路況管制放行。

另外，花蓮縣秀林鄉台八線大禹嶺至太魯閣路段，初期採上午10時、下午1時及3時等三時段放行，並於下午5時開放天祥地區民眾、業者車輛，自太魯閣閣口往天祥方向運補民生必需物資後，夜間封路管制。

花蓮縣秀林鄉台九線大清水至崇德路段，因施工需求，每日放行時段為上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時，實施夜間預警封閉，下清水橋開放限重五噸以下小型車通行。

西寶國小位於中橫公路知名景點天祥上方的西寶台地，海拔915公尺，原本是富世國小分校，後來轉型為森林實驗小學，因身處太魯閣國家公園內被群山懷抱，有「最美森林小學」之稱。校內師生有原住民 也有漢人，是多元融合的學校，目前學生45人，全數住校。

3日上午花蓮強震造成中橫公路邊坡多處坍方，學校對外道路中斷成了「孤島」，師生61人受困。校長李志成說，為了不讓師生受到恐慌情緒影響，避免無事可做而度日如年，決定恢復教學並舉辦了期中考。他說，學校飲食過去依賴菜車運補食材，地震後一度面臨斷糧，還好社區居民第一時間支援食物，花蓮災防中心也協助聯繫多次空投物資，讓師生平安撐過這幾天。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏表示，前天先由空勤直升機將一名懷孕女老師及一名身體不適的學生送下山，其餘44名學生及15名老師昨天一早道路搶通後立刻搭巴士從南投下山。許多學生剛開始還很興奮，看到沿途的大小落石、司機冒險協助眾人脫困，不禁有些害怕。

呂姓老師說，這次強震超乎過往經驗，當下雖然嚇一跳，但校方很快穩住陣腳，師生都很放心，同時考量餘震不斷，就把課桌椅搬到樹蔭下照常上課，孩子就在戶外看書、寫作業。

「不怕、不怕。」小朋友昨抵達南投時，表情顯得開心。南投縣長許淑華昨天中午在南投設宴替受困師生「壓驚」，也慰勞協助師生的搜救人員，並視訊連線花蓮縣長徐榛蔚報平安。許淑華說，去年卡努颱風重創仁愛，花蓮全力協助南投，這次地震換南投鼎力相助，期盼中央能重視偏鄉道路，加強偏鄉建設。