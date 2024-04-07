官網未更新...波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

0403大地震，造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重，中橫公路柔腸寸斷。記者劉學聖／攝影

太魯閣國家公園是世界級景點，因0403花蓮大地震 柔腸寸斷，太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園，震撼各界。然而，官網英文版顯示封園只到7日，日文版更停留在4月2日，完全無地震資訊，有波蘭籍遊客為看太魯閣美景遠渡重洋，抵花蓮下榻旅館，才知封園，一時間也不知道該何去何從。

太魯閣常常是國際旅客首選，封園重創花蓮觀光 ，地震發生時，許多外籍遊客在太魯閣山區受困，迄今還有新加坡 夫妻疑似在砂卡礑步道內失聯，外交部4月4日曾統計，光在花蓮地區獲救的外籍人士，就高達71人。

太管處4月6日公告，因公路尚未整修開通、餘震不斷，修復期程目前無法預估，未來評估園區安全狀況後，將另行公告開放時間。但官網英文版，最後一次更新是本月3日公告，因地震關閉至7日，「Taroko National Park will be closed from April 3 to April 7, 2024.」

太魯閣國家公園管理處官網英文版，最後一次更新是本月3日公告，因地震關閉至7日，「Taroko National Park will be closed from April 3 to April 7, 2024.」圖／取自太管處官網

太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園，但是官網英文版顯示封園只到昨天，日文版更停留在4月2日，完全無地震資訊。圖／取自太管處官網

2名波蘭籍遊客為到太魯閣景點，下飛機後，前天行程先抵台北，昨天再趕往花蓮，就為了看世界級美景，但下榻旅館一問櫃台人員，才得知因地震封園，開放時間未知，他們拿出手機看官網英文版公告，直呼「明明只說封園到4月7日」。

他們首次造訪台灣，原本打算今天要去太魯閣觀光，在被告知無法去太魯閣後，難掩失望，但在走廊上遇到台灣遊客還是熱情打招呼，遇到本報記者，再三用英文詢問「明天真的無法去了嗎？」也訝異地說「土耳其 去年地震，屋垮一堆，罹難3萬多人，但從台北到花蓮，卻未看到同樣狀況......」，緊張問會不會連巴士都沒開，聽聞真的無法上山後，最後無奈接受事實，對於臨時要找景點走訪摸不著頭緒。

太魯閣官方網站日文版，更只有2日的橋梁塗裝工程封路的公告，就連地震資訊都沒有，使得外籍遊客無法第一時間得到資訊。

旅館業者表示，昨晚外國遊客看到官網公告，只寫4月3日至7日關閉，但沒有後續更新，使得他們以為可以去太魯閣。現場也提醒2人當地太危險，砂卡礑步道都封閉了，頂多只能遠處觀看。

花蓮旅遊以戶外大自然為主，近期餘震頻繁，遊客非必要勿前往山區，可改走七星潭等景點。不過，旅館業者說，下雨會有諸多受限，建議可以走室內行程，例如新開幕的「將軍府1936園區」、「花蓮文創園區」。