我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間

LinkedIn意外副業 一理由讓求愛男女奉它為紅娘

官網未更新...波蘭人為太魯閣遠渡重洋 抵花蓮才知無限期封園

記者林佳彣、王思慧／花蓮即時報導
0403大地震，造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重，中橫公路柔腸寸斷。記者劉學聖／攝影
0403大地震，造成太魯閣國家公園內多處落石坍塌，園內小錐麓、得卡倫、砂卡礑等步道受創嚴重，中橫公路柔腸寸斷。記者劉學聖／攝影

太魯閣國家公園是世界級景點，因0403花蓮大地震柔腸寸斷，太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園，震撼各界。然而，官網英文版顯示封園只到7日，日文版更停留在4月2日，完全無地震資訊，有波蘭籍遊客為看太魯閣美景遠渡重洋，抵花蓮下榻旅館，才知封園，一時間也不知道該何去何從。

太魯閣常常是國際旅客首選，封園重創花蓮觀光，地震發生時，許多外籍遊客在太魯閣山區受困，迄今還有新加坡夫妻疑似在砂卡礑步道內失聯，外交部4月4日曾統計，光在花蓮地區獲救的外籍人士，就高達71人。

太管處4月6日公告，因公路尚未整修開通、餘震不斷，修復期程目前無法預估，未來評估園區安全狀況後，將另行公告開放時間。但官網英文版，最後一次更新是本月3日公告，因地震關閉至7日，「Taroko National Park will be closed from April 3 to April 7, 2024.」

太魯閣國家公園管理處官網英文版，最後一次更新是本月3日公告，因地震關閉至7日，「...
太魯閣國家公園管理處官網英文版，最後一次更新是本月3日公告，因地震關閉至7日，「Taroko National Park will be closed from April 3 to April 7, 2024.」圖／取自太管處官網

太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園，但是官網英文版顯示封園只到昨天，日文版更...
太魯閣國家公園管理處日前宣布無限期封園，但是官網英文版顯示封園只到昨天，日文版更停留在4月2日，完全無地震資訊。圖／取自太管處官網

2名波蘭籍遊客為到太魯閣景點，下飛機後，前天行程先抵台北，昨天再趕往花蓮，就為了看世界級美景，但下榻旅館一問櫃台人員，才得知因地震封園，開放時間未知，他們拿出手機看官網英文版公告，直呼「明明只說封園到4月7日」。

他們首次造訪台灣，原本打算今天要去太魯閣觀光，在被告知無法去太魯閣後，難掩失望，但在走廊上遇到台灣遊客還是熱情打招呼，遇到本報記者，再三用英文詢問「明天真的無法去了嗎？」也訝異地說「土耳其去年地震，屋垮一堆，罹難3萬多人，但從台北到花蓮，卻未看到同樣狀況......」，緊張問會不會連巴士都沒開，聽聞真的無法上山後，最後無奈接受事實，對於臨時要找景點走訪摸不著頭緒。

太魯閣官方網站日文版，更只有2日的橋梁塗裝工程封路的公告，就連地震資訊都沒有，使得外籍遊客無法第一時間得到資訊。

旅館業者表示，昨晚外國遊客看到官網公告，只寫4月3日至7日關閉，但沒有後續更新，使得他們以為可以去太魯閣。現場也提醒2人當地太危險，砂卡礑步道都封閉了，頂多只能遠處觀看。

花蓮旅遊以戶外大自然為主，近期餘震頻繁，遊客非必要勿前往山區，可改走七星潭等景點。不過，旅館業者說，下雨會有諸多受限，建議可以走室內行程，例如新開幕的「將軍府1936園區」、「花蓮文創園區」。

花蓮大地震 觀光 新加坡 土耳其

上一則

搜救犬「Roger」花蓮震災立功 一見陳其邁秒變破壞王

下一則

遊學生知台灣地震秒心急致電問平安 父母劈頭就罵「上課不專心」

延伸閱讀

花蓮森林小學師生撤離 曝受困狀況 竟還考了期中考

花蓮森林小學師生撤離 曝受困狀況 竟還考了期中考
希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人
當不成緝毒犬 高雄搜救犬Roger「轉職」立功找到罹難者

當不成緝毒犬 高雄搜救犬Roger「轉職」立功找到罹難者
分析師：花蓮403強震 恐推升記憶體Q2價格

分析師：花蓮403強震 恐推升記憶體Q2價格

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？