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寶林廚師糞便檢出邦克列酸 推測微量攝入

記者李青縈／台北7日電

寶林茶室中毒案最新採檢結果昨出爐，前天通報食用寶林茶室「炒麵」出現腹瀉等症狀的39歲女性，血液未驗出「米酵菌酸（新譯邦克列酸）」，目前受邦克列酸汙染的食物，仍高度懷疑是粿條或河粉。而越籍代班廚師除了手部檢出邦克列酸，糞便採檢也驗出邦克列酸，初步推測是手接觸毒素後微量攝入，將持續觀察廚師肝功能變化。

根據疾管署統計，寶林信義專案累計34例通報，昨無新增人數，目前仍維持二死、四人住加護病人、三人一般病房，其餘已返家休養。截至昨天為止採檢33名通報案例，總計32人呈現陽性，唯一的陰性案例，即為吃炒麵的39歲女性。

衛福部次長王必勝表示，39歲女子是唯一沒有吃粿條或河粉類的餐點，案情發展至今，血液檢體中邦克列酸陽性者，皆是在3月19日到24日間用餐，都點粿條或河粉料理。

北市衛生局採檢寶林茶室代班越籍廚師手部檢體，結果邦克列酸呈現陽性，衛福部後續進一步採檢廚師的糞便及血液，昨公布結果，糞便檢體邦克列酸呈陽性，血液檢體呈陰性。

王必勝推測，越籍廚師僅有手接觸汙染食物，吃進極少量的毒素，不過也可能是糞便取樣時受到環境汙染，將持續觀察廚師肝功能。

上月30日赴越籍廚師家採檢門把等14處樣本，唐菖蒲柏克氏菌的反應皆為陰性。另外，因越籍廚師與寶林饒河分店的廚師關係密切，檢調4月4日也前往饒河分店廚師家中採檢，檢驗結果將陸續出爐。

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